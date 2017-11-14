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«Супербомбардировщик»: в США назвали главное преимущество Ту-160М2 ВКС РФ
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    «Супербомбардировщик»: в США назвали главное преимущество Ту-160М2 ВКС РФ

    17:33  14 Ноября 2017
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    «Супербомбардировщик»: в США назвали главное преимущество Ту-160М2 ВКС РФ

    Вашингтон, 14 ноября. Обозреватель американского издания The National Interest Дэйв Маджумдар, говоря о российском Ту-160М2, заявил, что модернизированный самолет станет «супербомбардировщиком».

    Его публикация основана на заявлениях научного сотрудника Центра военно-морского анализа США Майкла Кофмана, специализирующегося на России. Поводом для нее послужили сообщения о том, что первый обновленный ракетоносец должен подняться в небо уже в феврале 2018 года. 

    По словам Маджумдара, модернизация «Белого Лебедя» уже опережает график, поэтому бомбардировщик может подняться в воздух еще раньше.

    Ту-160М2 Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) станет совершенно новым самолетом, при этом он сохранит практически тот же самый планер. Обновленный «Белый лебедь» также получит новый двигатель НК-32–02 в дополнение к новейшему радиоэлектронному оборудованию.

    Как отметил Кофман, модернизированные моторы в Ту-160М2 существенно надежнее и экономичнее, и как следствие, более эффективны. Здесь он подразумевает увеличение дальности действия бомбардировщика.

    Эксперты заключают, что одним из главных преимуществ высокотехнологичного бомбардировщика является то, что он обеспечивает ядерное предупреждение.

    Напомним, в июле этого года журнал National Interest сравнил сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 ВКС РФ с его американским конкурентом B-1B.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #вкс рф #ту-160м2
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