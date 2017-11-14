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Общество
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Общество
Роскомнадзор рассказал, как правильно защититься от коллекторов
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    Роскомнадзор рассказал, как правильно защититься от коллекторов

    16:32  14 Ноября 2017
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    Роскомнадзор рассказал, как правильно защититься от коллекторов

    Москва, 14 ноября. Телефонные звонки коллекторов соседям без согласия должников являются незаконными, заявили представители Роскомнадзора.

    В ведомстве обратили внимание на тот факт, что звонки коллекторов без согласия должников незаконны. Кроме того, кредиторы не имеют права обращаться за информацией о задолжавшем лице к его соседям.

    Эти шаги станут законны только в двух случаях, напомнили в Роскомнадзоре. Должник должен дать согласие на взаимодействие коллекторов с третьими лицами. Кроме того, соседи или другие третьи лица должны согласиться на общение с представителями кредитора.

    Роскомнадзор рассказал, как правильно защититься от коллекторов

    В случае нарушений законодательства коллекторами представители ведомства просят россиян обращаться с жалобами в Роскомнадзор, «приложив соответствующие материалы».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #роскомнадзор #коллектор #должник #звонок #соседи
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