Роскомнадзор рассказал, как правильно защититься от коллекторов

Москва, 14 ноября. Телефонные звонки коллекторов соседям без согласия должников являются незаконными, заявили представители Роскомнадзора.

В ведомстве обратили внимание на тот факт, что звонки коллекторов без согласия должников незаконны. Кроме того, кредиторы не имеют права обращаться за информацией о задолжавшем лице к его соседям.

Эти шаги станут законны только в двух случаях, напомнили в Роскомнадзоре. Должник должен дать согласие на взаимодействие коллекторов с третьими лицами. Кроме того, соседи или другие третьи лица должны согласиться на общение с представителями кредитора.

В случае нарушений законодательства коллекторами представители ведомства просят россиян обращаться с жалобами в Роскомнадзор, «приложив соответствующие материалы».