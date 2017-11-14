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«Газпром» оспорил промежуточное решение шведского суда по спору с «Нафтогазом»
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    «Газпром» оспорил промежуточное решение шведского суда по спору с «Нафтогазом»

    16:34  14 Ноября 2017
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    «Газпром» оспорил промежуточное решение шведского суда по спору с «Нафтогазом»

    Москва, 14 ноября. Российская компания «Газпром» оспорила в суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с украинской компанией «Нафтогаз», говорится в отчете «Газпрома» по РСБУ.

    Напомним, что устные слушания по дуле прошли, стороны представили заявления по итогам слушаний 11 ноября 2016 года, 31 мая было вынесено промежуточное решение по некоторым важным вопросам.

    «7 ноября 2017 года ПАО «Газпром» подало в Апелляционный суд округа 356 Свеа (Швеция) заявление об оспаривании промежуточного (отдельного) решения и его частичной отмене», — отмечается в отчете.

    В конце мая стокгольмский арбитраж вынес решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контракту на поставки газа на Украину, которое является промежуточным. Украинская сторона заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева: отменил контрактное условие «бери или плати» и запрет на реэкспорт.

    «Газпром» оспорил промежуточное решение шведского суда по спору с «Нафтогазом»

    «Газпром» в свою очередь заявил, что баланс в решении суда положителен для российской стороны опроверг отмену правила «бери и плати», передает агентство РИА Новости.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #газпром #нафтогаз
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