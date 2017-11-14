Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Ницце

Париж, 14 ноября. Неизвестный злоумышленник стрелял по прохожим в Ницце. Об этом сообщили во вторник французские СМИ.

Инцидент произошел в районе Сен-Рош. Причиной стрельбы мог стать конфликт между соседями.

Сейчас на месте происшествия проходит полицейская операция. Согласно предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов также перекрыли бульвар Леха Валенсы и улицу Фодере.

Непосредственно подозреваемый смог покинуть свою квартиру на бульваре Луи Брайля.

Un inconnu tire à plusieurs reprises sur des passants avec du plomb dans le quartier du port de Nice https://t.co/DNb4DSU8sw pic.twitter.com/lNQjEpbvTJ — Nice-Matin (@Nice_Matin) November 14, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что два человека погибли в результате стрельбы в американском городе Атланта. Еще двое получили ранения.