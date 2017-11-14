Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Ницце
Париж, 14 ноября. Неизвестный злоумышленник стрелял по прохожим в Ницце. Об этом сообщили во вторник французские СМИ.
Инцидент произошел в районе Сен-Рош. Причиной стрельбы мог стать конфликт между соседями.
Сейчас на месте происшествия проходит полицейская операция. Согласно предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов также перекрыли бульвар Леха Валенсы и улицу Фодере.
Непосредственно подозреваемый смог покинуть свою квартиру на бульваре Луи Брайля.
Un inconnu tire à plusieurs reprises sur des passants avec du plomb dans le quartier du port de Nice https://t.co/DNb4DSU8sw pic.twitter.com/lNQjEpbvTJ— Nice-Matin (@Nice_Matin) November 14, 2017
Напомним, ранее стало известно о том, что два человека погибли в результате стрельбы в американском городе Атланта. Еще двое получили ранения.