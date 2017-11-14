Путину продемонстрировали «умный» дом будущего в офисе «Россетей»

Москва, 14 ноября. Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали «умный» дом будущего в московском офисе компании «Россети».

«Система «интеллектуального» учета и контроля за потреблением — это элемент электросетевого комплекса следующего поколения, она позволяет эффективно управлять нагрузками всех бытовых приборов», — отмечается в сообщении «Россетей».

В результате затрата на электроэнергию снижается на 30%, а эффективность — повышается до 30%.

На экспозиции президенту России также представили разработанного уральскими учеными робота «Канатохода», который контролирует состояние линий электропередач.

Владимир Путин провел совещание по вопросам развития электроэнергетики в московском офисе ПАО «Россети». В режиме видеоконференции глава государства поучаствовал в церемонии ввода в эксплуатацию подстанций «Пресня», «Стадион», запуск которых завершил подготовку инфраструктуры электросетей к ЧМ-2018, сообщала пресс-служба Кремля.