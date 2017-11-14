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Дамаск отреагировал на отказ Пентагона вывести силы США из Сирии
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    Дамаск отреагировал на отказ Пентагона вывести силы США из Сирии

    16:06  14 Ноября 2017  /обновлено: 16:38  14 Ноября 2017
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    Дамаск отреагировал на отказ Пентагона вывести силы США из Сирии

    Дамаск, 14 ноября. Присутствие сил США в Сирии без согласия властей — это агрессия, нарушение суверенитета и основ ООН. Об этом заявили во вторник в дипломатическом ведомстве Сирии в ответ на заявление Пентагона. 

    В сирийском ведомстве решительно подчеркнули, что нахождение американских военных или любое другое военное присутствие в Сирийской Арабской Республике без согласия сирийского правительства является «агрессией и нарушением суверенитета Сирии, а также вопиющим нарушением основ Организации объединенных наций». 

    Дамаск отреагировал на отказ Пентагона вывести силы США из Сирии

    Напомним, ранее глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис заявил, что ООН разрешила военное присутствие США на территории Сирии, потому что якобы принимала резолюции против экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России).

    При этом Совбез ООН не давал США разрешения на военные действия в Сирии. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #сша #сирия #иг #оон #дамаск #игил #пентагон #мэттис
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