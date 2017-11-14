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Авиация западной коалиции создавала помехи для ВКС РФ над Абу-Кемалем в Сирии
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    Авиация западной коалиции создавала помехи для ВКС РФ над Абу-Кемалем в Сирии

    16:19  14 Ноября 2017  /обновлено: 16:37  14 Ноября 2017
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    Авиация западной коалиции создавала помехи для ВКС РФ над Абу-Кемалем в Сирии

    Москва, 14 ноября. В министерстве обороны России сообщили, что западная авиация целенаправленно мешала ВКС РФ в ходе освобождения Абу-Кемаля от «Исламского государства»1.

    Военное ведомство России сообщило, что колонны боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) покидали Абу-Кемаль и двигались в сторону границы Сирии и Ирака. Российская сторона предложила международной коалиции во главе с США нанести по колонне авиаудар, однако американцы отказались это сделать. США заявили, что террористов защищает Женевская конвенция.

    Кроме того, западная коалиция создавала помехи для российских военных самолетов, действующих в данном районе. Истребители США входили в 15-километровое воздушное пространство около Абу-Кемаля и препятствовали работе ВКС РФ, подчеркнули в министерстве обороны России.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #ввс сша #абу-кемаль
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