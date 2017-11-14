Авиация западной коалиции создавала помехи для ВКС РФ над Абу-Кемалем в Сирии

Москва, 14 ноября. В министерстве обороны России сообщили, что западная авиация целенаправленно мешала ВКС РФ в ходе освобождения Абу-Кемаля от «Исламского государства»1.

Военное ведомство России сообщило, что колонны боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) покидали Абу-Кемаль и двигались в сторону границы Сирии и Ирака. Российская сторона предложила международной коалиции во главе с США нанести по колонне авиаудар, однако американцы отказались это сделать. США заявили, что террористов защищает Женевская конвенция.

Кроме того, западная коалиция создавала помехи для российских военных самолетов, действующих в данном районе. Истребители США входили в 15-километровое воздушное пространство около Абу-Кемаля и препятствовали работе ВКС РФ, подчеркнули в министерстве обороны России.

#СИРИЯ На запросы командования российской группировки, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением боевики осуществляют в зоне международной коалиции перегруппировку для совершения новых атак на сирийские войска в р-не Абу Кемаля, США ответить не смогли — Минобороны России (@mod_russia) November 14, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.