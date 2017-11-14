Рада приравняла раненных на Майдане к участникам боевых действий

Киев, 14 ноября. Депутаты Верховной рады приравняли пострадавших во время беспорядков на Майдане в Киеве к участникам боевых действий, сообщили в пресс-службе парламента Украины.

Во вторник, 14 ноября, украинские депутаты проводили голосование о приравнивании участников Майдана к людям, находившихся в зоне боевых действий. Предложение поддержали 241 член Верховной рады.

Уточняется, что участником боевых действий может считаться любой человек, который получил какие-либо телесные повреждения во время беспорядков в центре Киева. Если полученные на Майдане травмы привели к инвалидности, то это лицо получает статус инвалида войны.

В Раде также заверили, что все те, кто получит указанные статусы, смогут пользоваться всеми соответствующими льготами от государства.

Ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко прокомментировал ситуацию с беженцами на территории страны, заявив, что по их количеству Украина бьет европейские рекорды.