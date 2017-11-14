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Общество
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Украина
Рада приравняла раненных на Майдане к участникам боевых действий
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    Рада приравняла раненных на Майдане к участникам боевых действий

    16:14  14 Ноября 2017
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    Рада приравняла раненных на Майдане к участникам боевых действий

    Киев, 14 ноября. Депутаты Верховной рады приравняли пострадавших во время беспорядков на Майдане в Киеве к участникам боевых действий, сообщили в пресс-службе парламента Украины.

    Во вторник, 14 ноября, украинские депутаты проводили голосование о приравнивании участников Майдана к людям, находившихся в зоне боевых действий. Предложение поддержали 241 член Верховной рады.

    Уточняется, что участником боевых действий может считаться любой человек, который получил какие-либо телесные повреждения во время беспорядков в центре Киева. Если полученные на Майдане травмы привели к инвалидности, то это лицо получает статус инвалида войны.

    В Раде также заверили, что все те, кто получит указанные статусы, смогут пользоваться всеми соответствующими льготами от государства.

    Рада приравняла раненных на Майдане к участникам боевых действий

    Ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко прокомментировал ситуацию с беженцами на территории страны, заявив, что по их количеству Украина бьет европейские рекорды.

    Автор: Катерина Тимошенская
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