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Сирия на пути к миру благодаря ВКС РФ: освобожденный Дейр-эз-Зор глазами корреспондента ФАН
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    Сирия на пути к миру благодаря ВКС РФ: освобожденный Дейр-эз-Зор глазами корреспондента ФАН

    16:17  14 Ноября 2017  /обновлено: 16:29  14 Ноября 2017
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    Сирия на пути к миру: освобожденный Дейр-эз-Зор глазами корреспондента ФАН

    В начале этого месяца город Дейр-эз-Зор окончательно перешел под контроль официального Дамаска. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), работавшие под прикрытием российских ВКС, зачистили восточные районы города и тем самым полностью завершили операцию по освобождению города. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил Дейр-эз-Зор, в который постепенно возвращается мирная жизнь.

    На видеозаписи, которую снял наш репортер, можно увидеть большое количество людей в районах освобожденного административного центра одноименной провинции, прежде всего — детей, которые теперь без страха играют на улицах города. В Дейр-эз-Зор между тем продолжают прибывать все новые и новые жители, ранее оставившие свои дома из страха быть убитыми террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

    Сирия на пути к миру: освобожденный Дейр-эз-Зор глазами корреспондента ФАН

    Боевики террористической организации, которые контролировали большую часть столицы региона с 2014-го года, все это время, действительно, держали в страхе местное население. Регулярные обстрелы жилых кварталов, показательные казни невинных людей, приговоренных террористами за несоблюдение правил шариата или из-за подозрений в сотрудничестве с правительственными силами, — все это стало явью для жителей Дейр-эз-Зора на несколько долгих лет.

    Сейчас, когда город полностью освобожден, гуманитарная ситуация существенно наладилась, прежде всего, благодаря деятельности сирийского правительства и российской стороны, которые уже направили в регион несколько крупных конвоев с необходимыми продуктами питания, медикаментами, одеждой и другими вещами для местного населения. Жители, в свою очередь, с радостью приветствуют правительственные войска и Башара Асада. Корреспондент ФАН запечатлел на видео многочисленные сирийские государственные флаги, вывешенные вдоль проспектов и на окнах домов, причем нередко — вместе с портретами законно избранного президента арабской республики.

    Сирия на пути к миру: освобожденный Дейр-эз-Зор глазами корреспондента ФАН

    На записи, сделанной нашим репортером, при этом все еще заметны следы недавней оккупации боевиков «Исламского государства» — городу, конечно, не удалось избежать разрушений, полученных в ходе регулярных обстрелов со стороны террористов. Тем не менее Дейр-эз-Зор, безусловно, находится в значительно лучшем состоянии, нежели другой недавний крупный оплот ИГИЛ1Ракка, которую «освобождали» курдские Демократические силы Сирии (SDF) и Соединенные Штаты вместе с другими странами проамериканской коалиции.

    Сирия на пути к миру: освобожденный Дейр-эз-Зор глазами корреспондента ФАН

    Дейр-эз-Зор был освобожден в намного более короткий срок и при этом с существенно меньшими потерями. Успешный штурм города сирийскими подразделениями стал возможен благодаря массированным ударам ВКС России и ВМФ РФ по ключевым объектам террористической организации в окрестностях города. После этого, части армии САР смогли совершить мощный рывок по направлению к Дейр-эз-Зору, разблокировать северо-западные районы административного центра и аэродром на юге, а затем приступить к зачистке городских кварталов.

    Сейчас российская боевая авиация и правительственные войска САР добивают «Исламское государство» на юге провинции, в то время как в уже освобожденном городе Дейр-эз-Зор, некогда одном из главных бастионов ИГ1, продолжает постепенно налаживаться нормальная жизнь.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Аббас Ахмед Абу-Мустафа
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    #сирия #иг #вкс рф #игил #башар асад #курды #саа #дейр-эз-зор #ракка #sdf
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