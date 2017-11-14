Путин призвал не возлагать на россиян затраты на обновление генерации
Москва, 14 ноября. Российские потребители электроэнергии не должны оплачивать капитальные затраты на модернизацию энергетической отрасли. Об этом заявил во вторник президент Российской Федерации Владимир Путин, который принял участие в совещании, посвященном развитию электроэнергетики.
По словам главы государства, инвестиции в обновление генерации должны привести к снижению операционных расходов.
«Капитальные затраты не должны ложиться на плечи потребителей — бизнес, граждан, социальные и государственные учреждения… Необходимо вписаться в действующий порядок установления энерготарифов», — подчеркнул Путин.
Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин дал команду на ввод в эксплуатацию нескольких электрических подстанций в Москве, Самаре и Калининграде.