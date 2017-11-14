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Сирия — Грозный: долгий путь домой
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    Сирия — Грозный: долгий путь домой

    16:03  14 Ноября 2017
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    Сирия — Грозный: долгий путь домой

    Грозный, 14 ноября. Специальный рейс из Сирийской арабской республики доставил в Чечню большую группу женщин и детей из горячих точек региона.

    В Грозный было доставлено более 40 граждан Чечни, Казахстана и Узбекистана. Женщины отправились в Сирию вместе со своими мужьями, которые примкнули к боевикам террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), купившись на обещания вербовщиков «Халифата».

    Эвакуация женщин из Сирии превратилась в настоящую спецоперацию, рассказывают сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. Ее курировал сенатор Зияд Сабсаби по поручению главы Чеченкой республики. Курды, освободившие район Хасаки от террористов спасли женщин, которым боевики обещали проживание в Турции. Однако они оказались в зоне ведения боевых действий и стали свидетелями преступлений исламистов. После Камышлы их доставили на российскую базу «Хмеймим», где маленькие дети, пожалуй, впервые смогли нормально поесть и выбрать себе одежду и обувь. После базы «Хмеймим» — военный спецрейс и возвращение домой.

    Сирия — Грозный: долгий путь домой

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #грозный
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