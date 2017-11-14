В Киеве признали бесполезность антироссийских санкций

Киев, 14 ноября. Россия успешно увеличивает товарооборот с европейскими странами и продает свое вооружение за рубеж, заявил украинский журналист Вячеслав Пиховшек в эфире телеканала NewsOne.

В качестве примера он привел контракт с Саудовской Аравией и последнюю информацию по торговле со Словакией.

«Товарооборот между Россией и Словакией за первое полугодие 2017 года вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первое свидетельство сегодняшнего дня о том, как реально работают, то есть, не работают санкции против России», — заявил Пиховшек.

Журналист напомнил, что Россия уже подписала контракты с Саудовской Аравией в области ПВО. Кроме того, страны достигли договоренности о поставках зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия подписала контракт на поставку российских систем ПВО. Отметим, что несколько недель назад делегация Саудовской Аравии во главе с королем Салманом бен Абдельазиза аль ас-Саудом прибыла в Москву. Это был первый визит короля Саудовской Аравии в истории России.