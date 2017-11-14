Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Похитивший у Этуша 28 млн рублей полностью возместил ущерб
Политика
В Киеве признали бесполезность антироссийских санкций
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Киеве признали бесполезность антироссийских санкций

    15:53  14 Ноября 2017
    4321

    В Киеве признали бесполезность антироссийских санкций

    Киев, 14 ноября. Россия успешно увеличивает товарооборот с европейскими странами и продает свое вооружение за рубеж, заявил украинский журналист Вячеслав Пиховшек  в эфире телеканала NewsOne.

    В качестве примера он привел контракт с Саудовской Аравией и последнюю информацию по торговле со Словакией.

    «Товарооборот между Россией и Словакией за первое полугодие 2017 года вырос почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первое свидетельство сегодняшнего дня о том, как реально работают, то есть, не работают санкции против России», — заявил Пиховшек.

    Журналист напомнил, что Россия уже подписала контракты с Саудовской Аравией в области ПВО. Кроме того, страны достигли договоренности о поставках зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».

    Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия подписала контракт на поставку российских систем ПВО. Отметим, что несколько недель назад делегация Саудовской Аравии во главе с королем Салманом бен Абдельазиза аль ас-Саудом  прибыла в Москву. Это был первый визит короля Саудовской Аравии в истории России.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #россия #украина
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        3562
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        4392
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        1576
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        3040