Сирия, 14 ноября. В результате обстрела боевиками города Сальхаб северо-западнее Хамы погибли дети. Курды ввели комендантский час в районе Аль-Машлаб в Ракке. «Ан-Нусра»*** обстреляла мирную демонстрацию в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают САА прикрытие на острове Кати в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции САА в районе Восточной Гуты Дамаска; ведут перестрелки с «Ан-Нусрой» к северо-востоку от Хамы.

«Исламское государство»: согласилось на переговоры о сдаче острова Кати в провинции Дейр-эз-Зор; заявляет об атаке смертника недалеко от города Меядин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла мирную демонстрацию в населенном пункте Аль-Атариб на западе Алеппо; противостоит САА к северу от Хомса.

Курды: ввели комендантский час в районе Аль-Машлаб в городе Ракка; перекрыли путь в Ракку с юга.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (Ghouta_GMC), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что военнослужащие армии Башара Асада продолжают вести артиллерийские обстрелы позиций боевиков на окраинах населенных пунктов Ирбин, Хараста и Масраба. Также боевики сообщают об авиаударах сирийских военных самолетов по укреплениям исламистов. Напомним, правительственные войска не раз пытались заключить мирное соглашение с радикалами и предоставить им возможность эвакуироваться в провинцию Идлиб вместе со своими семьями в обмен на добровольную сдачу позиций в Восточной Гуте. Однако боевики выступают против перемирия. Таким образом, командование Сирийской арабской армии (САА) пытается обезопасить столицу от постоянных обстрелов радикалов, а также избежать жертв среди мирного населения.

Провинция Алеппо

Оппозиционный новостной портал Smart News Agency сообщает о том, что исламисты формирования «Хайят Тахрир Аш-Шам» открыли огонь по мирным жителям, вышедшим на демонстрацию в населенном пункте Аль-Атариб. Напомним, население деревни уже не в первый раз проводит митинги против «Джебхат Ан-Нусры»1, что приводит к плачевным последствиям. Пока неизвестно, какое количество местных граждан пострадало в результате обстрела. Жители многих населенных пунктов, подконтрольных вооруженной оппозиции, все чаще принимают участие в акциях протеста, осуждая действия террористической коалиции « Тахрир Аш-Шам».

Провинция Хомс

Официальный Facebook-канал национальных сил обороны****** (NDF) (national.defense.homs) передает информацию о новых боестолкновениях между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции, базирующимися в районе «Растанского котла», севернее административного центра провинции. Противники ведут перестрелки недалеко от города Аль-Ганту. На данный момент никаких сведений о потерях сторон не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

После того как правительственные войска возобновили наступление на опорные пункты «Исламского государства»1 на острове Кати, расположенном к северу от Дейр-эз-Зора, главари ИГ1 все-таки решились пойти на переговоры с командованием Сирийской арабской армии (САА), передает информационное агентство Al Masdar News. Напомним, лидеры террористической группировки несколько раз отвергали условия, предлагаемые командованием САА, однако в данный момент боевики будут вынуждены сдать позиции ввиду того, что большая часть острова уже освобождена. Как сообщает Twitter-канал (IvanSidorenko1), по данным некоторых источников, ИГИЛовцы уже сдали Хувейджат Кати. Напомним, войска Башара Асада сели за стол переговоров для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Информагентство «Аль-Амак», подконтрольное ИГИЛ1, сообщает о новом нападении смертника ИГ западнее города Меядин в районе деревни Аль-Хамдан. Кроме того, медиа-крыло ИГ утверждает, что террористы ИГИЛ уничтожили два танка САА ударом из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) неподалеку от населенного пункта Аль-Кашма. Тем не менее правительственные новостные порталы не подтверждают данную информацию.

Провинция Даръа

Согласно сведениям агентства новостей Smart News Agency, мощный взрыв произошел в районе шоссе Самад — Самадж на востоке региона, в результате чего погибли по меньшей мере три человека из числа мирных жителей. Как утверждают местные источники, взрывное устройство было заложено террористами формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшего на верность «Исламскому государству». Напомним, ИГИЛовцы, анклав которых находится на юго-западе провинции, ведут бои с отрядами Сирийской свободной армии (ССА), контролирующими большую часть провинции Даръа.

Провинция Ракка

Стало известно, что курдская милиция «Асайиш» ввела комендантский час в районе Аль-Машлаб в административном центре региона. По информации военного источника в сети Twitter (Mohamadothman1o), местным жителям запрещено покидать свои дома с 17 до 6. Кроме того, как передает информационное агентство Raqqa 24, курды перекрыли путь в Ракку с юга. Таким образом, Сирийские демократические силы**** (SDF) постепенно ужесточают контроль над гражданскими свободами жителей провинции. Как сообщалось ранее, в регионе также продолжается принудительная мобилизация всех молодых людей призывного возраста.

Провинция Хама

Telegram-канал (NRVR11) сообщает об интенсивных перестрелках между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками исламистских группировок к северо-востоку от столицы провинции. По словам источника, стороны ведут взаимные обстрелы в районе населенных пунктов Арфа, Аль Хазм, Каср Шави и Аль-Хамра. Напомним, ранее правительственным подразделениям при поддержке российских военных самолетов удалось освободить четыре деревни — под контроль армии САР перешли Рабия, Мувайла, Тель-Махасар и Сарха Каблия.

Между тем стало известно, что в результате ударов радикалов «Джебхат Ан-Нусры» в городе Сальхаб пострадали четверо гражданских лиц, в том числе двое детей. Кроме того, серьезный урон был нанесен инфраструктуре населенного пункта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)