Сирия сегодня: компании РФ пригласили участвовать в восстановлении САР, в стране остались «подопечные США террористы»

Сирия, 14 ноября. Российские компании пригласили принять участие в восстановлении Сирийской арабской республики. Лавров рассказал об опасности «подопечных террористов» США в САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Восстановление Сирии

Делегация депутатов Сирии побывала в регионах РФ и пригласила российские компании принять участие в восстановлении инфраструктуры ближневосточной страны. Об этом заявил глава группы дружбы с парламентом России в Народном совете САР Усама Мустафа.

«Мы посетили регион юга Сибири и замечательный город Ханты-Мансийск, где нас приняла губернатор региона, кроме того, состоялись переговоры с представителями крупнейших предприятий региона, которых мы пригласили участвовать в процессе восстановлении Сирии. И мы увидели их высокую заинтересованность в такой работе», — подчеркнул он.

Кроме того, сирийская делегация побывала в городе Сургут, где также провела встречу с главой, представителями местной администрации и нефтегазовых компаний.

«Мы посетили предприятия, которые работают в газовой сфере и в сфере электроэнергии. И также предложили им принять участие в восстановлении Сирии», — добавил Мустафа.

Во время визита в РФ парламентарии САР также встретились с семьями российских военных, которые погибли при проведении военной операции ВКС РФ в Сирии. Депутаты подчеркнули, что сирийский народ «никогда не забудет подвиг их родных и близких, и та, кровь, которую военнослужащие из России проливали на территории нашей страны, всегда останется в наших сердцах».

В САР остались «подопечные США террористы»

В настоящее время, наибольшую опасность в Сирии представляют подопечные США из различных группировок радикальных исламистов. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

«Если посмотреть на то, кто наибольшую опасность представляет, это как раз подопечные Соединенных Штатов, различные иностранные террористы, боевики, которые примазываются к тем группам вооруженной оппозиции, которые США поддерживают», — подчеркнул министр.

Напомним, вооруженный конфликт на территории Сирийской арабской республики продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

Рогозин оценил военную технику РФ

Российская ударная авиация себя хорошо зарекомендовала в ходе проведения военной операции ВКС на территории САР. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Во многом это была такая забористая реклама российской боевой авиации, той, которую нам удалось сделать за последние несколько лет», — подчеркнул чиновник.

Рогозин также напомнил, что почти все вооружение и военная техника в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии — американского производства. Но по мнению вице-премьера, техника производства США менее надежна и стоит в разы дороже, нежели российская.