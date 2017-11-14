Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Похитивший у Этуша 28 млн рублей полностью возместил ущерб
Украина
Украина отказалась от российских деталей для самолета Ан-70
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина отказалась от российских деталей для самолета Ан-70

    16:17  14 Ноября 2017
    413

    Украина отказалась от российских деталей для самолета Ан-70

    Киев, 14 ноября. Из украинского военного самолета «Ан-70» полностью извлекут все российские комплектующие. Как говорится на сайте государственного концерна «Укроборонпром», воздушное судно получит новую авионику.

    «Военно-транспортный самолет Ан-70 производства ГП «Антонов», входящего в состав ГК «Укроборонпром», будет модернизирован, получит новую авионику и избавится российских деталей», — говорится в сообщении.

    В тексте также указывается, что на международной выставке Dubai Airshow 2017 компании из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии заявили о готовности поучаствовать в модернизации «Ан-70».

    Генеральный директор «Укроборонпрома» Роман Романов по этому поводу сообщил, что сейчас ведется подготовка соответствующих договоренностей для закрепления результатов встреч.

    3 ноября стало известно, что Россия и Украина начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества по продлению летной годности самолетов «Руслан» (Ан-124–100). 

    Напомним, в январе 2016 года правительство Украины приняло решение о ликвидации государственного авиастроительного концерна «Антонов» в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна «Укроборонпром».

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #антонов #укроборонпром #ан-70
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        3562
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        4392
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        1576
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        3040