Украина отказалась от российских деталей для самолета Ан-70

Киев, 14 ноября. Из украинского военного самолета «Ан-70» полностью извлекут все российские комплектующие. Как говорится на сайте государственного концерна «Укроборонпром», воздушное судно получит новую авионику.

«Военно-транспортный самолет Ан-70 производства ГП «Антонов», входящего в состав ГК «Укроборонпром», будет модернизирован, получит новую авионику и избавится российских деталей», — говорится в сообщении.

В тексте также указывается, что на международной выставке Dubai Airshow 2017 компании из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии заявили о готовности поучаствовать в модернизации «Ан-70».

Генеральный директор «Укроборонпрома» Роман Романов по этому поводу сообщил, что сейчас ведется подготовка соответствующих договоренностей для закрепления результатов встреч.

3 ноября стало известно, что Россия и Украина начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества по продлению летной годности самолетов «Руслан» (Ан-124–100).

Напомним, в январе 2016 года правительство Украины приняло решение о ликвидации государственного авиастроительного концерна «Антонов» в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна «Укроборонпром».