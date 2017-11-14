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Клинцевич заявил о попытках США создать «сепаратное» государство в Сирии
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    Клинцевич заявил о попытках США создать «сепаратное» государство в Сирии

    16:38  14 Ноября 2017
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    США подтвердили сотрудничество с ИГ отказом от авиаудара в Абу-Кемале - Клинцевич

    Москва, 14 ноября. США отказались наносить авиаудары по уходящим из Абу-Кемаля силам ИГ1 (террористическая организация запрещена в России), поскольку сотрудничество ИГ1 и США — непреложный факт, заявил сенатор Франц Клинцевич. Парламентарий считает, что США пытается создать «сепаратное» государство в Сирии.

    Первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал сообщения Минобороны России о том, что США отказались наносить удары по ИГ в Сирии. Он подчеркнул, что сотрудничество американцев с террористами носит долгосрочный характер. 

    «Сотрудничество ИГ и США в Сирии — это уже не гипотеза. Это — непреложный факт, что и подтверждает отказ американцев наносить авиаудары по уходящим из сирийского Абу-Кемаля террористам», — сказал сенатор. 

    По его словам, американская сторона организовала коридоры для отхода боевиков из осаждаемой Ракки. Клинцевич отметил, что есть достоверные сведения, указывающие на эвакуацию ВВС США более 20 командиров из Дейр-эз-Зора. Клинцевич не стал спешить с выводами о действиях американцев, но отметил, что шаги США противоречат духу совместного заявления по Сирии, принятого на саммите АТЭС. 

    «Не исключаю, что речь идет о попытках создания на территории Сирии «сепаратного» государства. Или о содействии перетеканию террористов из Сирии в Центральную Азию», — предположил российский парламентарий. 

    США подтвердили сотрудничество с ИГ отказом от авиаудара в Абу-Кемале - Клинцевич

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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