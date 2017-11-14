«Годный троллинг»: посольство РФ ответило на статью The Times о революции

Москва, 14 ноября. Российское посольство в Великобритании отреагировало на материал The Times о том, что в России якобы слишком сдержанно отмечают юбилей революции 1917 года.

Российские дипломаты опубликовали снимок материала The Times, который подготовил корреспондент Том Прафит. Во вступлении к этой статье говорится, что Россия «сдержанно отмечает» 100-летие событий 1917 года, так как Кремлю не нужна «еще одна революция».

​«Кто-нибудь напомнит Тому Прафиту и The Times, как годовщину революций и цареубийств празднуют в Англии? — заметили в посольстве России в Великобритании. — А коль скоро они не отмечают эти даты, почему бы не посмотреть на это как на правительственный заговор?»

Пользователи Сети в комментариях поддержали замечание россиян.

«Британцы, несомненно, пропустили столетие колониализма во всем мире. Лицемеры», — пишут они.

«Вы должны следить за Кремлем, — советуют другие. — Это единственный последний источник человечности на планете. Остальные превратились в зомбированные фейковые новости».

Can anyone remind @parfitt_tom and @thetimes how England celebrates its own revolution and regicide anniversaries? And, since it doesn’t, why not look for a government plot behind it? pic.twitter.com/yB7I1QYPVc — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) November 13, 2017

Политолог Владимир Корнилов назвал этот пост посольства в Twitter «годным троллингом от российского посольства в Британии».