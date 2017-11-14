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Политика
«Годный троллинг»: посольство РФ ответило на статью The Times о революции
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    «Годный троллинг»: посольство РФ ответило на статью The Times о революции

    15:58  14 Ноября 2017
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    «Годный троллинг»: посольство РФ ответило на статью The Times о революции

    Москва, 14 ноября. Российское посольство в Великобритании отреагировало на материал The Times о том, что в России якобы слишком сдержанно отмечают юбилей революции 1917 года.

    Российские дипломаты опубликовали снимок материала The Times, который подготовил корреспондент Том Прафит. Во вступлении к этой статье говорится, что Россия «сдержанно отмечает» 100-летие событий 1917 года, так как Кремлю не нужна «еще одна революция».

    ​«Кто-нибудь напомнит Тому Прафиту и The Times, как годовщину революций и цареубийств празднуют в Англии? — заметили в посольстве России в Великобритании. — А коль скоро они не отмечают эти даты, почему бы не посмотреть на это как на правительственный заговор?» 

    «Годный троллинг»: посольство РФ ответило на статью The Times о революции

    Пользователи Сети в комментариях поддержали замечание россиян.

    «Британцы, несомненно, пропустили столетие колониализма во всем мире. Лицемеры», — пишут они.

    «Вы должны следить за Кремлем, — советуют другие. — Это единственный последний источник человечности на планете. Остальные превратились в зомбированные фейковые новости».

    Политолог Владимир Корнилов назвал этот пост посольства в Twitter «годным троллингом от российского посольства в Британии».

    «Эх, не устаю повторять: почему из всех российских посольств только лондонское ведет правильную, современную информационную политику?» — похвалил он дипломатов.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #великобритания #сми #посольство рф #революция #the times
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