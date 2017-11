СМИ объяснили, почему Турция закупила российские системы С-400

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Умута Ураса (Umut Uras) Turkey's S-400 purchase not a message to NATO: official («Покупка Турцией российских систем С-400 не является посланием для НАТО»), опубликованной информационно-аналитическим интернет-ресурсом Al Jazeera.

«Решение Турции о покупке передового зенитного ракетного комплекса из России не было принято ради послания каких-либо политических «сообщений» НАТО», — заявил турецкий чиновник на следующий день после того, как Анкара объявила о завершении сделки с Москвой.

Глава турецкой делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Ахмет Берат Конкар заявил, что покупка систем С-400 была совершена исключительно из технических и финансовых соображений.

«Турция выбрала С-400 из всех имевшихся на тот момент вариантов только из-за того, что эта ракетная система обладает более передовыми техническими характеристиками, чем ее конкуренты, а также лучшей ценой и коротким сроком доставки», — сказал в интервью Al Jazeera Конкар.

Его комментарии стали доступны общественности сразу после того, как министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил в субботу, что сделка с Россией по С-400 была успешно завершена.

«Зенитные ракетные комплексы С-400 приобретены, и на данный момент остались лишь небольшие детали», — сказал Джаникли журналистам.

Подозрения НАТО

Российская С-400 — это современная зенитная ракетная система большой и средней дальности, покупатели которой нашлись уже во многих странах.

В процессе торгов, прежде чем согласиться на покупку С-400, Турция, являющаяся членом НАТО и располагающая на своей территории базой военного альянса, также рассматривала американскую систему Patriot компании Raytheon.

Сразу же, как было сделано официальное объявление о сделке между Анкарой и Москвой, НАТО начала выражать многочисленные опасения и подозрения по этому поводу, поскольку российское оборудование, как они полагают, несовместимо с системами, используемыми альянсом.

Председатель Военного комитета альянса генерал НАТО Петр Павел недавно предупредил Турцию о последствиях покупки российской С-400:

«Принцип суверенитета, очевидно, является главенствующим в вопросе о приобретении оборонительных вооружений, но так же, как нации являются суверенными в принятии своих решений, они также являются суверенными в отношении последствий этих решений», — сказал Павел 25 октября журналистам в Вашингтоне, округ Колумбия.

Представители министерства обороны в Соединенных Штатах также несколько раз выразили озабоченность по поводу этого договора купли-продажи.

Согласно политике НАТО, «членство в блоке не обязательно требует общей военной техники. Однако важно, чтобы все оборудование и оборонительные системы стран-участниц могли интегрироваться в общую сеть и действовать слаженно и эффективно». Конкар, в свою очередь, сказал, что, по его мнению, покупка не повлияет на сотрудничество Турции и НАТО и ее участие в деятельности альянса.

«Есть другие страны, которые приобретали системы оружия из третьих стран. Проекты и действия НАТО не должны препятствовать инвестициям Турции в свою оборону», — сказал он Al Jazeera.

Стоимость сделки между Россией и Турцией составляет более 2 млрд долларов.

«В дополнение к сделке по С-400 Турция также заключила предварительные соглашения со странами еврозоны о разработке, производстве и использовании системы противовоздушной обороны в целях улучшения ее долгосрочного внутреннего национального потенциала», — сказал Джаникли, добавив, что Анкара стремится к разработке своих собственных технологий для системы ПВО.

При этом он считает, что «эта сделка показывает, что Турция будет продолжать работать со своими союзниками в сфере обороны, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, однако на данный момент для ее непосредственной защиты нужна именно система С-400».