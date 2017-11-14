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Политика
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Политика
СМИ объяснили, почему Турция закупила российские системы С-400
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    СМИ объяснили, почему Турция закупила российские системы С-400

    20:12  14 Ноября 2017
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    Никакого шифра: покупка Турцией российских систем С-400 не является посланием для НАТО

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Умута Ураса (Umut Uras) Turkey's S-400 purchase not a message to NATO: official («Покупка Турцией российских систем С-400 не является посланием для НАТО»), опубликованной информационно-аналитическим интернет-ресурсом Al Jazeera.

    «Решение Турции о покупке передового зенитного ракетного комплекса из России не было принято ради послания каких-либо политических «сообщений» НАТО», — заявил турецкий чиновник на следующий день после того, как Анкара объявила о завершении сделки с Москвой.

    Глава турецкой делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Ахмет Берат Конкар заявил, что покупка систем С-400 была совершена исключительно из технических и финансовых соображений.

    «Турция выбрала С-400 из всех имевшихся на тот момент вариантов только из-за того, что эта ракетная система обладает более передовыми техническими характеристиками, чем ее конкуренты, а также лучшей ценой и коротким сроком доставки», — сказал в интервью Al Jazeera Конкар.

    Покупка систем С-400 была совершена исключительно из технических и финансовых соображений

    Его комментарии стали доступны общественности сразу после того, как министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил в субботу, что сделка с Россией по С-400 была успешно завершена.

    «Зенитные ракетные комплексы С-400 приобретены, и на данный момент остались лишь небольшие детали», — сказал Джаникли журналистам.

    Подозрения НАТО

    Российская С-400 — это современная зенитная ракетная система большой и средней дальности, покупатели которой нашлись уже во многих странах.

    В процессе торгов, прежде чем согласиться на покупку С-400, Турция, являющаяся членом НАТО и располагающая на своей территории базой военного альянса, также рассматривала американскую систему Patriot компании Raytheon.

    Сразу же, как было сделано официальное объявление о сделке между Анкарой и Москвой, НАТО начала выражать многочисленные опасения и подозрения по этому поводу, поскольку российское оборудование, как они полагают, несовместимо с системами, используемыми альянсом.

    Подозрения НАТО

    Председатель Военного комитета альянса генерал НАТО Петр Павел недавно предупредил Турцию о последствиях покупки российской С-400:

    «Принцип суверенитета, очевидно, является главенствующим в вопросе о приобретении оборонительных вооружений, но так же, как нации являются суверенными в принятии своих решений, они также являются суверенными в отношении последствий этих решений», — сказал Павел 25 октября журналистам в Вашингтоне, округ Колумбия.

    Представители министерства обороны в Соединенных Штатах также несколько раз выразили озабоченность по поводу этого договора купли-продажи.

    Петр Павел

    Согласно политике НАТО, «членство в блоке не обязательно требует общей военной техники. Однако важно, чтобы все оборудование и оборонительные системы стран-участниц могли интегрироваться в общую сеть и действовать слаженно и эффективно». Конкар, в свою очередь, сказал, что, по его мнению, покупка не повлияет на сотрудничество Турции и НАТО и ее участие в деятельности альянса.

    «Есть другие страны, которые приобретали системы оружия из третьих стран. Проекты и действия НАТО не должны препятствовать инвестициям Турции в свою оборону», — сказал он Al Jazeera.

    Стоимость сделки между Россией и Турцией составляет более 2 млрд долларов.

    «В дополнение к сделке по С-400 Турция также заключила предварительные соглашения со странами еврозоны о разработке, производстве и использовании системы противовоздушной обороны в целях улучшения ее долгосрочного внутреннего национального потенциала», — сказал Джаникли, добавив, что Анкара стремится к разработке своих собственных технологий для системы ПВО.

    При этом он считает, что «эта сделка показывает, что Турция будет продолжать работать со своими союзниками в сфере обороны, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, однако на данный момент для ее непосредственной защиты нужна именно система С-400».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #турция #москва #нато #анкара #с-400 #павел #джаникли #конкар
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