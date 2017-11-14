Глава парламента Сирии может посетить Россию 4 декабря

Москва, 14 ноября. Спикер парламента Сирии может посетить Российскую Федерацию 4 декабря. Об этом сообщил во вторник сирийский посол в РФ Рияд Хаддад.

По его словам, сирийская делегация приедет в Россию раньше, чем туда отправится делегация российских парламентариев, потому что имеется приглашение со стороны парламента России, направленное в адрес представителя Народного совета, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, может ли спикер парламента САР посетить РФ 4 декабря текущего года для участия в работе конференции «Парламентарии против наркотиков», посол ответил положительно.