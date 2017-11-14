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Шойгу объяснил необходимость расширения военного сотрудничества РФ и Белоруссии
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    Шойгу объяснил необходимость расширения военного сотрудничества РФ и Белоруссии

    15:50  14 Ноября 2017
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    Шойгу объяснил необходимость расширения военного сотрудничества РФ и Белоруссии

    Москва, 14 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об актуальности расширения военно-технического сотрудничества военных ведомств РФ и Белоруссии.

    В ходе заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу провел анализ масштабных учений «Запад-2017». Глава военного ведомства РФ подчеркнул, что в непосредственной близости от границ союзных государств НАТО наращивает военное присутствие и размещает дополнительные военные контингенты. Западные коллеги разворачивают наступательное вооружение  и на регулярной основе проводят масштабные военные учения.

    Создана и совершенствуется военно-морская инфраструктура, аэродромы и другие военные объекты. Шойгу отметил, что подобные действия грозят подорвать стратегическую стабильность в регионе и вынуждают Россию принимать ответные меры оборонительного характера. В этих условиях совершенствование и расширение военного сотрудничества между Россией и Белоруссией являются актуальным ответом на действия НАТО.

    Шойгу объяснил необходимость расширения военного сотрудничества РФ и Белоруссии

    Автор: Алексей Громов
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    #белоруссия #сергей шойгу #нато #запад-2017
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