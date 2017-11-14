Шойгу объяснил необходимость расширения военного сотрудничества РФ и Белоруссии

Москва, 14 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об актуальности расширения военно-технического сотрудничества военных ведомств РФ и Белоруссии.

В ходе заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу провел анализ масштабных учений «Запад-2017». Глава военного ведомства РФ подчеркнул, что в непосредственной близости от границ союзных государств НАТО наращивает военное присутствие и размещает дополнительные военные контингенты. Западные коллеги разворачивают наступательное вооружение и на регулярной основе проводят масштабные военные учения.

Создана и совершенствуется военно-морская инфраструктура, аэродромы и другие военные объекты. Шойгу отметил, что подобные действия грозят подорвать стратегическую стабильность в регионе и вынуждают Россию принимать ответные меры оборонительного характера. В этих условиях совершенствование и расширение военного сотрудничества между Россией и Белоруссией являются актуальным ответом на действия НАТО.