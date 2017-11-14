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Политика
Глава МВД Нидерландов заявила о «российской пропаганде» в королевстве
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    Глава МВД Нидерландов заявила о «российской пропаганде» в королевстве

    15:30  14 Ноября 2017
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    Глава МВД Нидерландов заявила о «российской пропаганде» в королевстве

    Москва, 14 ноября. Глава нидерландского МВД Кайса Оллонгрен заявила, что Россия распространяет фейковые новости, чтобы повлиять на внутренние процессы в королевстве.

    «Россия использует электронные ресурсы для влияния на процессы принятия решений и на общественное мнение», — цитирует министра агентство РИА Новости.

    В данном случае речь идет о «пропаганде» и «распространении дезинформации» со стороны РФ и других государств, добавила Оллонгрен. Она считает, что Россия заинтересована в политических процессах, протекающих в Нидерландах.

    В частности, глава МВД Нидерландов обвинила РФ в попытке «повлиять» на расследование крушения малайзийского Boeing-777, который потерпел крушение на юго-востоке Украины.

    По словам Оллонгрен, власти Голландии намерены обсудить с представителями крупнейших соцсетей возможность противостояния «политическому влиянию» со стороны.

    Напомним, что Москва многократно опровергала слухи о том, что она якобы пытается повлиять на выборы или процессы в разных странах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными».

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #нидерланды
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