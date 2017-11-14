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Политика
Лавров пообещал быстрый и адекватный ответ на действия США против российских СМИ
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    Лавров пообещал быстрый и адекватный ответ на действия США против российских СМИ

    15:37  14 Ноября 2017
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    Лавров пообещал быстрый и адекватный ответ на действия США против российских СМИ

    Москва, 14 ноября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что ответ Москвы на действия США в отношении российских СМИ будет адекватным. В связи с этим глава российского дипломатического ведомства призвал набраться терпения.

    «Если зеркальные (меры), то это значит адекватные. Об этом уже президент (России Владимир Путин) сказал, что реакция будет быстрой и зеркальной», — подчеркнул Лавров, отвечая на соответствующей вопрос. 

    11 ноября Владимир Путин заявил, что атака на российские СМИ в США является «атакой на свободу слова».

    «Но ответ мы обязательно должны будем какой-то сформулировать, и будет зеркальным», — отмечал российский лидер.

    10 ноября спикер Государственной думы Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету по информационной политике подготовить зеркальный ответ на притеснение Вашингтоном телеканала RT.


     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сша #лавров
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