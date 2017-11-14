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Польша запретила въезд ряду украинских чиновников
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    Польша запретила въезд ряду украинских чиновников

    16:42  14 Ноября 2017
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    Польша запретила въезд ряду украинских чиновников и представителям кабмина

    Варшава, 14 ноября. Власти Польши внесли в черный список ряд украинских чиновников и представителей правительства, сообщил замглавы польского МИД Бартош Цихоцкий.

    Ряду чиновников и представителям правительства Украины запрещен въезд в Польшу в связи с культивируемой в соседнем государстве антипольской позицией. О попадании в черный список украинцы узнают при попытке пересечь польскую границу, сказал замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий. 

    «Речь идет о тех, кто принимает решения, которые не только оскорбляют чувства поляков — речь идет в том числе об оспаривании Волынского преступления, — но прославляют украинские формирования, сотрудничавшие с нацистской Германией», — пояснил высокопоставленный польский дипломат, пишет «Польское агентство печати».

    Напомним, что ранее Варшава сообщала о вводе процедур, связанных с недопуском въезда в страну украинцев, поддерживающих антипольскую политику. К их числу относятся лица, которые носят форму СС «Галичина», а также тех, кто препятствует поиску польских захоронений. 

    Польша запретила въезд ряду украинских чиновников и представителям кабмина


     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #польша #украина
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