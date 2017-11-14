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США дали разъяснения по финансированию «Северного потока-2» в условиях санкций
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    США дали разъяснения по финансированию «Северного потока-2» в условиях санкций

    17:35  14 Ноября 2017
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    ЕС будет финансировать "Северный поток - 2" несмотря на санкции США

    Абу-Даби, 14 ноября. Партнеры «Газпрома» в Евросоюзе уверены, что смогут продолжать финансирование проекта газопровода «Северный поток — 2», несмотря на санкции США. Об этом заявил журналистам глава сотрудничающей с «Газпромом» европейской компании Winterhall Марио Мерен в кулуарах выставки и конференции по углеводородному сырью ADIPEC-2017 в Абу-Даби.

    По его словам, США дали исчерпывающие разъяснения по поводу механизма применения санкций против России, и партнеры «Газпрома» сделали однозначный вывод по поводу финансирования «Северного потока — 2».

    «Мы ознакомились с разъяснениями по санкциям, которые были опубликованы правительством США. Я думаю, что в первую очередь эти разъяснения ясно демонстрируют, что мы можем продолжать финансово поддерживать проект», — отметил Мерен.

    Он выразил уверенность, что проектная компания Nord Stream 2 получит следующий денежный транш из Европы, как только запросит его.

    «Когда им потребуются деньги, как только они предъявят заявку — мы готовы перечислить», — заявил глава европейского партнера «Газпрома».

    ЕС будет финансировать "Северный поток - 2" несмотря на санкции США

    Wintershall — крупнейшая в Германии компания, занимающаяся добычей нефти и природного газа с годовым доходом более 13 млрд евро. Компания активно сотрудничает с «Газпромом» на протяжении более чем 25 лет.

    Напомним, подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о санкциях предполагает, что Штаты могут наложить санкции на те лица и организации, которые вкладывают в российскую нефтегазовую отрасль более 5 млн долларов в год.

    Автор: Валентин Меликов
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