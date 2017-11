СМИ рассказали, почему традиционные союзники США поворачиваются в сторону России

С прошлого года Турция, имеющая вторую по величине армию в НАТО, сотрудничает с Россией в Сирии наперекор интересам Вашингтона и недавно заказала российскую ракетную систему С-400.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Why are Washington’s clients pivoting to Russia? (Почему традиционные союзники Вашингтона поворачиваются в сторону России?), опубликованной порталом The Duran.

Аналогичным образом саудовский король Салман, который недавно нанес исторический визит в Москву, подписал несколько соглашений о сотрудничестве с Кремлем и также выразил готовность приобрести ракетную систему С-400. Другой традиционный союзник Вашингтона в регионе — Пакистан, подписал соглашение с Россией о совместной работе над энергетическим проектом, закупил российские вертолеты и оборонную технику, а также провел совместные военные учения с Москвой.

Все три страны являются традиционными союзниками США со времен Холодной войны и в свое время сыграли важную роль в развале Советского Союза в 1991 году.

Неоспоримым фактом является то, что США спонсируют боевиков, но лишь ограниченное время, до достижения определенных политических целей. Например, США взрастили афганских джихадистов во время Холодной войны против бывшего Советского Союза с 1979 по 1988 год, а после подписания Женевских соглашений и последующего вывода советских войск из Афганистана, США прекратили оказывать им поддержку.

Точно так же США оказывали поддержку боевикам во время ливийских и сирийских гражданских войн, но после достижения целей свержения арабского режима Каддафи в Ливии, а также после ослабления режима Асада в Сирии, США отказались от полной поддержки террористов. В конечном итоге они объявили войну группировке суннитских боевиков, борющихся с сирийским правительством и ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ).

После такого разворота политики Западных держав в Сирии и последующего российского военного вмешательства в сентябре 2015 год, экспансия суннитских террористов и боевиков в Сирии и Ираке застопорилась, и теперь они чувствуют, что западные покровители их предали, поэтому они в ярости и готовы мстить.

Что касается аргумента о том, как разворот Вашингтонской политики в Сирии может быть связан с отчуждением американских региональных суннитских союзников, напомним, что Саудовская Аравия, которая, будучи лидером суннитского блока, борется против шиитского Ирана за геополитическую власть в регионе, была категорически против вторжения администрации Буша в Ирак в 2003 году.

Баасистский режим Саддама Хусейна был оплотом суннитов, противостоящих вмешательству Ирана в арабский мир. Но после того, как Саддам был отстранен от власти в 2003 году, и позднее, когда в Ираке были проведены выборы, на которых большинство поддержало шиитские партии, Ираком в настоящее время руководит в основном шиитское правительство, которое стало устойчивым региональным союзником Ирана. Следовательно, иранская сфера влияния теперь простирается от Ирака и Сирии до Ливана и северных границ Израиля.

Саудовская королевская семья была возмущена иранским посягательством на традиционные арабские земли. Поэтому, когда после арабской весны 2011 года начались протесты против режима Асада в Сирии, арабские государства Персидского залива вместе со своими региональными союзниками-суннитами, Турцией и Иорданией, а также западными покровителями постепенно милитаризовали протесты, чтобы пошатнуть иранскую шиитскую коалицию, состоящую из Ирана, Ирака, Сирии и иранских посредников в Ливане, группы «Хезболла».

Наконец, хотя суннитские государства Ближнего Востока и их джихадистские доверенные лица по-прежнему официально находятся в союзе с Вашингтоном, за кулисами присутствует возмущение и горькая обида от того, что США предали суннитов, резко изменив курс в Сирии, отказавшись от цели смены режима и объявив войну ИГИЛ. По этой причине традиционные союзники Вашингтона на Ближнем Востоке сейчас поворачиваются в сторону Кремля, который в отличие от Вашингтона рассматривается как честный и надежный влиятельный игрок.

1 Организация запрещена на территории РФ.