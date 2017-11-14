Дамаск предложил Сибири принять участие в восстановлении Сирии

Москва, 14 ноября. Сирийская делегация посетила регионы России, пригласив российские компании принять участие в восстановлении республики. Соответствующее заявление сделал руководитель группы дружбы с парламентом России в Народном совете САР Усама Мустафа.

«Мы посетили регион юга Сибири и замечательный город Ханты-Мансийск, где нас приняла губернатор региона, кроме того, состоялись переговоры с представителями крупнейших предприятий региона, которых мы пригласили участвовать в процессе восстановлении Сирии», — заявил Мустафа, выступая на встрече с руководством партии «Единая Россия».

По его словам, сирийская сторона отметила высокую заинтересованность россиян в такой работе. Мустафа также добавил, что делегация парламентариев САР посетила компании, работающие в газовой сфере и сфере электроэнергии, которым было предложено поучаствовать в восстановлении Сирии.

Он напомнил, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила большую часть территории республики от боевиков. Для восстановления инфраструктуры Сирии необходимо участие иностранных компаний, в том числе и российских, подчеркнул Мустафа.

Все, кто будут инвестировать в восстановление САР, получат свои экономические выгоды, передает агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя группы дружбы с парламентом России в Народном совете САР.