Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Следователи Оренбурга проверяют сообщение о падении женщины из автобуса
Новости Сирии
Дамаск предложил Сибири принять участие в восстановлении Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дамаск предложил Сибири принять участие в восстановлении Сирии

    15:20  14 Ноября 2017
    365

    Дамаск предложил Сибири принять участие в восстановлении Сирии

    Москва, 14 ноября. Сирийская делегация посетила регионы России, пригласив российские компании принять участие в восстановлении республики. Соответствующее заявление сделал руководитель группы дружбы с парламентом России в Народном совете САР Усама Мустафа.

    «Мы посетили регион юга Сибири и замечательный город Ханты-Мансийск, где нас приняла губернатор региона, кроме того, состоялись переговоры с представителями крупнейших предприятий региона, которых мы пригласили участвовать в процессе восстановлении Сирии», — заявил Мустафа, выступая на встрече с руководством партии «Единая Россия».

    По его словам, сирийская сторона отметила высокую заинтересованность россиян в такой работе. Мустафа также добавил, что делегация парламентариев САР посетила компании, работающие в газовой сфере и сфере электроэнергии, которым было предложено поучаствовать в восстановлении Сирии.

    Дамаск предложил Сибири принять участие в восстановлении Сирии

    Он напомнил, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила большую часть территории республики от боевиков. Для восстановления инфраструктуры Сирии необходимо участие иностранных компаний, в том числе и российских, подчеркнул Мустафа.

    Все, кто будут инвестировать в восстановление САР, получат свои экономические выгоды, передает агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя группы дружбы с парламентом России в Народном совете САР.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #мустафа
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        2827
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        3294
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        1173
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        2564