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Дамаск рассчитывает, что конгресс нацдиалога Сирии состоится в ближайшее время
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    Дамаск рассчитывает, что конгресс нацдиалога Сирии состоится в ближайшее время

    15:06  14 Ноября 2017  /обновлено: 15:42  14 Ноября 2017
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    Дамаск рассчитывает, что конгресс национального диалога Сирии состоится в ближайшее время

    Москва, 14 ноября. Дамаск рассчитывает, что конгресс национального диалога Сирии состоится в ближайшее время. Об этом сообщил сирийской посол в России Рияд Хаддад.

    «Мы уверены, что конгресс национального диалога Сирии станет основным шагом в решении сирийского вопроса, в самое ближайшее время», — сказал посол на встрече делегации сирийских парламентариев с руководством фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ.

    Хаддад также выразил уверенность, что на конференции будет создана благоприятная среда для развития политического диалога внутри Сирии.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также выразил мнение, что конгресс сирийского национального диалога будет стимулировать активизацию женевских переговоров по урегулированию в Арабской республике.

    Новая российская миротворческая инициатива предполагает проведение съезда с участием всех сирийских этнических и религиозных групп, а также правительства и оппозиции.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск
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