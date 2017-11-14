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Умерла бабушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили
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    Умерла бабушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили

    15:05  14 Ноября 2017
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    Умерла бабушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили

    Тбилиси, 14 ноября. Бабушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мзия Церетели скончалась в возрасте 85 лет в Грузии.

    Об этом сообщила в соцсети редактор газеты «Хроника +» Элисо Киладзе, выразив соболезнования семьям Темури (дядя Михаила Саакашвили) и Гиули Аласания (мать Саакашвили), Михаила Саакашвили.

    По некоторым сведениям, женщина скончалась 13 ноября.

    Мзия Церетели активно поддерживала внука на политическом поприще и даже появилась на правившей во времена президентства Саакашвили партии «Единое национальное движение» в январе 2017 года.

    Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, а ныне политический деятель Украины Михаил Саакашвили рассказал об источниках своих доходов, заявив, что у него нет никаких незаконных доходов, а его родственники «получают в Грузии хорошую зарплату»: «У меня бабушка работает, мама работает, жена работает, я раньше работал».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #саакашвили #грузия
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