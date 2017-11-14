Умерла бабушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили

Тбилиси, 14 ноября. Бабушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мзия Церетели скончалась в возрасте 85 лет в Грузии.

Об этом сообщила в соцсети редактор газеты «Хроника +» Элисо Киладзе, выразив соболезнования семьям Темури (дядя Михаила Саакашвили) и Гиули Аласания (мать Саакашвили), Михаила Саакашвили.

По некоторым сведениям, женщина скончалась 13 ноября.

Мзия Церетели активно поддерживала внука на политическом поприще и даже появилась на правившей во времена президентства Саакашвили партии «Единое национальное движение» в январе 2017 года.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, а ныне политический деятель Украины Михаил Саакашвили рассказал об источниках своих доходов, заявив, что у него нет никаких незаконных доходов, а его родственники «получают в Грузии хорошую зарплату»: «У меня бабушка работает, мама работает, жена работает, я раньше работал».