Киев приобрел себе опасного врага: эксперт рассказал, чем Венгрия ответит Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прежде воздерживающийся от излишне резких высказываний в адрес Киева, обрушился с резкой критикой на украинский закон об образовании. Он назвал его «явной дискриминацией» венгров на Украине. Орбан также заявил, что уровень прав национальных меньшинств, проживающих в стране, никогда не может быть снижен.

«Этот уровень можно поднимать, но он никогда не может быть снижен. И неоспоримым фактом является то, что новый закон Украины «Об образовании» представляет собой уменьшение такого уровня в сравнении с предыдущей ситуацией», — настаивает венгерский премьер.

Каким бы ни было решение Венецианской комиссии по поводу украинского закона об образовании, руководство Венгрии намерено бороться за права своих соотечественников на Украине. По мнению российского политолога Владимира Брутера, это крайне тревожный сигнал для Киева. Последние несколько десятилетий достаточно наглядно показали, что Венгрия всегда выходит победителем в такого рода спорах. Усердствуя в проведении своей политики украинизации, Киев рискует в скором времени оказаться запертым в «кольце врагов».

«Венгрия будет последовательно отстаивать права украинского меньшинства на Украине, насколько это позволяют нормы европейского права и практика международных отношений. Нужно понимать, что с самого момента краха коммунистического блока ни в одной стране, где есть хоть сколько-нибудь серьезная венгерская диаспора, уровень прав венгров и других национальных меньшинств никогда не был снижен. Венгрия успешно добивается соблюдения прав своих соотечественников как внутри ЕС, так и за его пределами. Так, Будапешт отстоял права венгров в Хорватии, которая входит в ЕС, и в Сербии, которая в ЕС не входит. Даже в таких сложных для себя странах, как Словакия и Румыния, ему удалось добиться успеха. Нигде, кроме Украины, никто и не думает о том, чтобы уменьшить права венгров. Венгрия не может оставить это без ответа», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Сейчас на Украине действуют две венгерские политические партии. Они контролируют значительное число мест во всех местных советах Закарпатской области страны. Очевидно, что в будущем они станут союзниками Будапешта в борьбе против курса на ускоренную украинизацию, проводимую официальным Киевом. На Украине Будапешт всегда сможет апеллировать к закону о статусе языков, который, несмотря на все националистические тенденции постмайданных властей, до сих пор не отменен.

«Еще 15 лет назад представители киевской политической элиты говорили о том, что им необходимо провести украинизацию «по-большевистски», потому что нет иного варианта создать национальное государство. Сейчас они, наконец, к этому приступили. В новом украинском государстве все должны быть украинцами, но, понятно, что никого, кроме самих украинцев, такой подход не устраивает», — отмечает Владимир Брутер.

Сверх того, все властные органы ЕС будут поставлены перед фактом, что Венгрия никогда не примет ситуацию, в которой права национальных меньшинств на Украине ущемляются. На практике это означает блокировку всех новых евроинтеграторских стремлений Киева и, вполне возможно, даже пересмотр Соглашения об ассоциации Украина — ЕС. «Ответ Будапешта на украинский закон «Об образовании» может серьезно ударить по Украине», — подчеркивает политолог.