«Хмеймим» обеспечивает безопасность города Латакия

Латакия, 14 ноября. Авиационная база ВКС РФ «Хмеймим» обеспечивает стабильность в регионе и безопасность города Латакия.

Латакия стала убежищем для тысяч беженцев со всей Сирии, сообщают местные источники. В городе есть даже квартал, в котором проживают исключительно сирийцы, покинувшие крупнейший город страны Алеппо. Беженцы рассказывают, что приняли решение приехать в Латакию после того, как узнали о строительстве российской авиационной базы «Хмеймим» рядом с городом.

Латакия сейчас считается одним из самых спокойных регионов в Сирии, в провинции относительно спокойно. Сам город Латакия уже около двух лет не подвергался обстрелам. Местные жители и беженцы связывают этот факт с близостью базы ВКС РФ и присутствием российских военнослужащих в Латакии.