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«Хмеймим» обеспечивает безопасность города Латакия
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    «Хмеймим» обеспечивает безопасность города Латакия

    15:25  14 Ноября 2017
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    «Хмеймим» обеспечивает безопасность города Латакия

    Латакия, 14 ноября. Авиационная база ВКС РФ «Хмеймим» обеспечивает стабильность в регионе и безопасность города Латакия.

    Латакия стала убежищем для тысяч беженцев со всей Сирии, сообщают местные источники. В городе есть даже квартал, в котором проживают исключительно сирийцы, покинувшие крупнейший город страны Алеппо. Беженцы рассказывают, что приняли решение приехать в Латакию после того, как узнали о строительстве российской авиационной базы «Хмеймим» рядом с городом.

    Латакия сейчас считается одним из самых спокойных регионов в Сирии, в провинции относительно спокойно. Сам город Латакия уже около двух лет не подвергался обстрелам. Местные жители и беженцы связывают этот факт с близостью базы ВКС РФ и присутствием российских военнослужащих в Латакии.

    «Хмеймим» обеспечивает безопасность города Латакия

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хмеймим #вкс рф #латакия
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