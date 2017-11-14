Путин запустил электроподстанции в Москве, Самаре и Калининграде

Москва, 14 ноября. Глава Российской Федерации Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию московской подстанции «Пресня», самарской подстанции «Стадион», а также калининградской «Береговая», с запуском которых окончена подготовка электросетевой инфраструктуры к ЧМ-2018 по футболу.

Российский президент прибыл в компанию «Россети», где в режиме онлайн-конференции связался с тремя новыми подстанциями. По команде лидера РФ операторы одновременно нажали на пусковые кнопки в виде футбольных мячей.

Напомним, самарская и калининградская подстанции были возведены с нуля. Столичная подстанция «Пресня» прошла комплексную реконструкцию и в настоящее время по производительности больше, чем все мощности города Сочи.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России в 2018 году.

Владимир Путин. Биография