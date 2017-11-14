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Путин запустил электроподстанции в Москве, Самаре и Калининграде
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    Путин запустил электроподстанции в Москве, Самаре и Калининграде

    15:08  14 Ноября 2017
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    Путин запустил электроподстанции в Москве, Самаре и Калининграде

    Москва, 14 ноября. Глава Российской Федерации Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию московской подстанции «Пресня», самарской подстанции «Стадион», а также калининградской «Береговая», с запуском которых окончена подготовка электросетевой инфраструктуры к ЧМ-2018 по футболу. 

    Российский президент прибыл в компанию «Россети», где в режиме онлайн-конференции связался с тремя новыми подстанциями. По команде лидера РФ операторы одновременно нажали на пусковые кнопки в виде футбольных мячей.

    Путин запустил электроподстанции в Москве, Самаре и Калининграде

    Напомним, самарская и калининградская подстанции были возведены с нуля. Столичная подстанция «Пресня» прошла комплексную реконструкцию и в настоящее время по производительности больше, чем все мощности города Сочи. 

    Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России в 2018 году. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #москва #калининград #самара #чм-2018
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