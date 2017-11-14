Рогозин: Сирия показала высочайшую надежность нашей техники

Москва, 14 ноября. Российская военная авиация зарекомендовала себя с наилучших сторон в ходе операции в Сирийской Арабской Республике. Об этом во вторник заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин.

Многие новостные сюжеты тем или иным образом связаны с Сирией, отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

«Во многом это была такая забористая реклама российской боевой авиации, той, которую нам удалось сделать за последние несколько лет», — подчеркнул вице-премьер, уточнив, что речь идет о ряде самолетов и других машин.

Кроме того, он напомнил, что почти все вооружение и военная техника в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии — американского производства.

По мнению Рогозина, техника американского производства менее надежна, однако стоит в разы дороже, нежели российская.