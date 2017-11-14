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Политика
Рогозин: Сирия показала высочайшую надежность нашей техники
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    Рогозин: Сирия показала высочайшую надежность нашей техники

    15:27  14 Ноября 2017
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    Рогозин: Сирия показала высочайшую надежность нашей техники

    Москва, 14 ноября. Российская военная авиация зарекомендовала себя с наилучших сторон в ходе операции в Сирийской Арабской Республике. Об этом во вторник заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин.

    Многие новостные сюжеты тем или иным образом связаны с Сирией, отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

    «Во многом это была такая забористая реклама российской боевой авиации, той, которую нам удалось сделать за последние несколько лет», — подчеркнул вице-премьер, уточнив, что речь идет о ряде самолетов и других машин. 

    Рогозин: Сирия показала высочайшую надежность нашей техники

    Кроме того, он напомнил, что почти все вооружение и военная техника в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии — американского производства. 

    По мнению Рогозина, техника американского производства менее надежна, однако стоит в разы дороже, нежели российская.

    «Очень дорогая и, на наш взгляд, менее надежная, чем российская техника. Сирия показала высочайшую надежность и ремонтопригодность нашей техники», — подчеркнул он. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #вкс рф #рогозин #авиация #самолеты
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