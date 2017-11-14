Лавров раскрыл темы переговоров с США по Сирии

Москва, 14 ноября. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обсуждала с Вашингтоном работу зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Дипломат подчеркнул, что это открытая договоренность, с текстом которой можно ознакомиться.

Сергей Лавров рассказал о переговорах с делегацией США по Сирии. Он отметил, что речь шла о механизме функционирования зоны деэскалации на юге САР.

«Что мы конкретно обсуждали с американцами — это механизм функционирования зоны деэскалации на юго-западе Сирии, — прокомментировал российский дипломат. — Эта договоренность открытая, с ее текстом можно ознакомиться».

По словам Лаврова, в разработке соглашения принимали участие представители России, США и Иордании, а также проводились консультации с Израилем, поскольку зона деэскалации находится рядом с Голанскими высотами.