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Лавров раскрыл темы переговоров с США по Сирии
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    Лавров раскрыл темы переговоров с США по Сирии

    15:07  14 Ноября 2017
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    Лавров раскрыл темы переговоров с США по Сирии

    Москва, 14 ноября. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обсуждала с Вашингтоном работу зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Дипломат подчеркнул, что это открытая договоренность, с текстом которой можно ознакомиться.

    Сергей Лавров рассказал о переговорах с делегацией США по Сирии. Он отметил, что речь шла о механизме функционирования зоны деэскалации на юге САР. 

    «Что мы конкретно обсуждали с американцами — это механизм функционирования зоны деэскалации на юго-западе Сирии, — прокомментировал российский дипломат. — Эта договоренность открытая, с ее текстом можно ознакомиться».

    По словам Лаврова, в разработке соглашения принимали участие представители России, США и Иордании, а также проводились консультации с Израилем, поскольку зона деэскалации находится рядом с Голанскими высотами.

    Лавров раскрыл темы переговоров с США по Сирии

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сша #сирия #лавров
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