Дамаск: в конноспортивном клубе прошел седьмой этап чемпионата Сирии по конкуру

Дамаск, 14 ноября. В конноспортивном клубе имени Басселя аль-Асада состоялся очередной этап чемпионата Сирии по конкуру, в котором приняли участие жокеи со всей страны.

Организаторы чемпионата сообщают, что конкур является одним из самых зрелищных видов конного спорта. Всадники должны пройти множество препятствий по определенному маршруту, уложившись во временные нормативные рамки и совершив минимальное количество ошибок. Это требует длительных тренировок спортсменов и лошадей, пишет сирийское информационное агентство «САНА».

На седьмой этап чемпионата приехали жокеи из различных конноспортивных клубов и школ. Мероприятия привлекло большое количество зрителей, отмечает источник.