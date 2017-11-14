ФСБ показала видео задержания 69 экстремистов «Таблиги Джамаат» в Московском регионе

Москва, 14 ноября. В Московском регионе сотрудники ФСБ и МВД задержали около 69 руководителей и рядовых членов экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

ФСБ установила, что выходцы из центрально-азиатского региона руководили экстремистской ячейкой. При этом среди участников ячейки также были граждане России. Члены «Таблиги Джамаат» использовали меры противодействия и конспирации правоохранительным органам.

Во время обысков были изъяты электронные носители информации с отчетами о противоправной деятельности, средства связи и экстремистская литература. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ФСБ также опубликовала видео задержания экстремистов.

Деятельность «Таблиги Джамаат» в России запрещена в 2009 году по решению Верховного суда РФ.

Напомним, 3 ноября сотрудники ФСБ задержали в Москве членов местной ячейки движения «Артподготовка», которые готовили поджоги административных зданий 4-5 ноября.