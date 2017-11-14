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ФСБ показала видео задержания 69 экстремистов «Таблиги Джамаат» в Московском регионе
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    ФСБ показала видео задержания 69 экстремистов «Таблиги Джамаат» в Московском регионе

    15:13  14 Ноября 2017
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    ФСБ показала видео задержания 69 экстремистов «Таблиги Джамаат» в Московском регионе

    Москва, 14 ноября. В Московском регионе сотрудники ФСБ и МВД задержали около 69 руководителей и рядовых членов экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России. 

    ФСБ установила, что выходцы из центрально-азиатского региона руководили экстремистской ячейкой. При этом среди участников ячейки также были граждане России. Члены «Таблиги Джамаат» использовали меры противодействия и конспирации правоохранительным органам.

    Во время обысков были изъяты электронные носители информации с отчетами о противоправной деятельности, средства связи и экстремистская литература. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    ФСБ также опубликовала видео задержания экстремистов.

    Деятельность «Таблиги Джамаат» в России запрещена в 2009 году по решению Верховного суда РФ.

    Напомним, 3 ноября сотрудники ФСБ задержали в Москве членов местной ячейки движения «Артподготовка», которые готовили поджоги административных зданий 4-5 ноября.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #москва #фсб
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