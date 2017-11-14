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Астрономы МГУ первыми в мире подтвердили теорию о сжимании белых карликов
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    Астрономы МГУ первыми в мире подтвердили теорию о сжимании белых карликов

    14:46  14 Ноября 2017  /обновлено: 15:15  14 Ноября 2017
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    Астрономы МГУ первыми в мире подтвердили теорию о сжимании белых карликов

    Москва, 14 ноября. Специалисты Астрономического института Штернберга МГУ совместно с российскими и итальянскими коллегами подтвердили по итогам наблюдений теорию о сжимании белых карликов.

    Научная работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает «АиФ».

    Белый карлик — это компактная звезда с радиусом в 100 раз меньше солнечного при сопоставимых массах. До недавнего открытия астрофизиков МГУ считалось, что на раннем этапе развития происходит сжимание белых карликов, однако подтверждений этой теории не было.

    Наблюдая двойную звездную систему в созвездии Кормы, ученые обнаружили объект, период вращения которого за последние 20 лет уменьшился. Специалисты не могли объяснить подобное поведение объекта, пока не выдвинули предположение о том, что объект является белым карликом, а ускорение происходит за счет его сжимания.

    Возраст изучаемого объекта составляет примерно два миллиона лет. Скорость сжатия и скорость вращения характерны для белого карлика такого возраста, что подтверждает предположение ученых о природе объекта, а следовательно и теорию о сжимании белых карликов в целом.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #космос #звезды #открытия #белый карлик
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