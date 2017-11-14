Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Киеве признали бесполезность антироссийских санкций
Политика
Польский политолог назвал ООН «полумертвой» структурой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Польский политолог назвал ООН «полумертвой» структурой

    14:55  14 Ноября 2017
    136

    Польский политолог назвал ООН «полумертвой» структурой в эфире российского ТВ

    Польский политолог Якуб Корейба назвал «полумертвой» Организацию Объединенных Наций, соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    Присутствующие в студии обсуждали деятельность США на мировой арене. В частности, Корейбе напомнили, что ООН не давала разрешения США на операцию в Сирии. Впрочем, в Пентагоне считают иначе. Министр обороны страны Джеймс Мэттис заявлял о том, что США имеют законные основания находиться в Сирии, поскольку ООН санкционировала уничтожение боевиков ИГ1 (запрещено в РФ) силами США, и они присутствуют в Сирии для того, чтобы освободить государство от террористов.

    На это политолог заявил, что ООН является неэффективной.

    «ООН была придумана при Сталине, это полумертвая неэффективная структура, которая должна уйти в прошлое. Мы сейчас создадим организацию демократических государств, и эта организация будет обслуживать наши интересы» — эмоционально высказался Якуб Корейба.

    В ответ на эту реплику ведущий Артем Шейнин саркастично заявил, что следующей «остановкой» Корейбы будет признание ООН инструментом «российской агрессии».

    Напомним, Польша является членом ООН с октября 1945 года.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оон #политика
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        2827
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        3294
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        1173
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        2564