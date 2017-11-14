Польский политолог назвал ООН «полумертвой» структурой

Польский политолог Якуб Корейба назвал «полумертвой» Организацию Объединенных Наций, соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Присутствующие в студии обсуждали деятельность США на мировой арене. В частности, Корейбе напомнили, что ООН не давала разрешения США на операцию в Сирии. Впрочем, в Пентагоне считают иначе. Министр обороны страны Джеймс Мэттис заявлял о том, что США имеют законные основания находиться в Сирии, поскольку ООН санкционировала уничтожение боевиков ИГ1 (запрещено в РФ) силами США, и они присутствуют в Сирии для того, чтобы освободить государство от террористов.

На это политолог заявил, что ООН является неэффективной.

«ООН была придумана при Сталине, это полумертвая неэффективная структура, которая должна уйти в прошлое. Мы сейчас создадим организацию демократических государств, и эта организация будет обслуживать наши интересы» — эмоционально высказался Якуб Корейба.

В ответ на эту реплику ведущий Артем Шейнин саркастично заявил, что следующей «остановкой» Корейбы будет признание ООН инструментом «российской агрессии».

Напомним, Польша является членом ООН с октября 1945 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.