«Тор», «Панцирь» и другие: у России есть заслон от украинских дронов

Вечером 12 ноября воздушный объект, обнаруженный действующими в автоматическом режиме российскими РЛС, совершил несогласованное пересечение российско-украинской границы в районе Брянска. Следовавший со скоростью 130 км/ч объект был идентифицирован как украинский беспилотник.

На следующий день информация об этом инциденте появилась в СМИ.

Не стоит недооценивать Украину

К сожалению, в сообщении не упоминалось о дальнейшей судьбе беспилотника. Был ли он сбит, продолжил ли полет над территорией России или же вернулся за «ноль», это для общественности осталось неизвестным, что довольно странно. Представляется совершенно логичным вместе с приданием огласке факта нарушения российской воздушной границы озвучить и то, что сталось с нарушителем.

То, что этого не было сделано, равно как и отсутствие каких-либо фотоматериалов, наводит на догадку о том, что, скорее всего, дрон не был «заземлен». Возможно, по той причине, что, пройдя над границей, беспилотник немедленно вернулся обратно в воздушное пространство Украины. В противном случае, уйти дрону не удалось бы.

Также недоумение вызывают следующие цитируемые в прессе слова источника, сообщившего об инциденте: «Беспилотник, по всей видимости, пытался пересечь границу незамеченным за счет высокой крейсерской скорости». Дело в том, что высокая скорость воздушного объекта не является препятствием для современных российских средств радиолокационного обнаружения. Сумерки или темное время суток дрону также не помощники.

Чтобы не быть голословными, напомним, что российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в любое время суток способен обнаруживать и ликвидировать воздушные цели, даже если они по размеру — не больше теннисного мяча. При этом комплекс может успешно поражать объекты, перемещающиеся со скоростью 1000 м/с. Проще говоря, «Панцирь-С1» способен сбивать реактивные снаряды. Для него обнаружить и «снять» дрон, движущийся со скоростью 130 км/ч, — довольно простая задача.

«Панцири» неоднократно демонстрировали свои возможности по борьбе с беспилотниками как в полигонных, так и в боевых условиях. Например, весной-летом 2014 года размещенные в Крыму «Панцири» неоднократно уничтожали близ границы дроны, залетавшие в российское воздушное пространство со стороны Украины. Позже отправленные в Сирию «Панцири» смогли эффективно защитить российскую авиабазу «Хмеймим» как от беспилотников террористов, так и от выпущенных боевиками реактивных снарядов…

Но вернемся к 12 ноября.

Произошедшее в этот день событие со всей очевидностью доказывает, что у Украины есть и сами дроны, и желание их использовать в российском приграничье.

Можно бесконечно смеяться над украинскими поделками в области БЛА — вроде продемонстрированной на выставке «Зброя та безпека-2017» ударной «летающей табуретки» с привязанным пулеметом или среднего беспилотного летательного аппарата «Горлица» АН-БК-1, оснащенного… японской коммерческой системой управления Futaba, применяемой в авиамоделизме. Но при том парк беспилотников в ВСУ постоянно растет, а украинские операторы дронов непрерывно оттачивают свои навыки в зоне АТО.

Проходит испытания украинский разведывательно-ударный комплекс «Сокол». Украинский же «Спецтехноэкспорт» заключил контракт на закупку для ВСУ партии польских беспилотных барражирующих боеприпасов Warmate. На «передке» ВС ДНР регулярно сбивают украинские дроны с самодельными взрывными устройствами…

Кроме того, буквально на днях секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Киев будет получать информацию о происходящем на территории России с помощью беспилотников: «СНБО ставит задачу перед украинским оборонно-промышленным комплексом наращивать мощность БПЛА».

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В общем, Украина вполне располагает беспилотниками, которые можно использовать в военных целях. Да, эти дроны в своей массе уступают по ТТХ российским аналогам. Но такие дроны у ВСУ имеются, и с этим нельзя не считаться.

Возникает закономерный вопрос: есть ли у ВС РФ что-то, что можно противопоставить украинским беспилотникам?

Операция «антидрон»

Развитие систем связи и навигации еще в конце 1980-х годов сподвигло американцев начать разработку дронов, способных в режиме реального времени осуществлять наблюдение, разведку и целеуказание. Проведенная в 1990–91 годах в Персидском заливе операция «Буря в пустыне» доказала, что концепция дронов-разведчиков полностью себя оправдала.

Последующая американская кампания в Афганистане продемонстрировала, что дрон может не только находить цели, но и уничтожать их. Так появились ударные беспилотные летательные аппараты.

Последующий бурный технический прогресс трансформировал летающие дроны в устройства, доступные практически каждому. Что, в свою очередь, превратило бытовые дроны в потенциальную угрозу для общества. Простейшие беспилотники взяли на вооружение не только любители подсматривать за чужой жизнью, но и террористы.

В итоге российские силовики оказались перед необходимостью научиться бороться с беспилотниками как военного, так и бытового назначения. Получилось ли у силовиков и ВПК справиться с этой задачей? Получилось.

Это подтверждается не только фактом обнаружения 12 ноября украинского дрона, что свидетельствует об эффективности развернутой на западной границе России системы контроля за воздушной обстановкой. В арсенале Вооруженных сил РФ имеется довольно много средств, способных нейтрализовывать незваные беспилотники.

Это комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха», комплекс исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза», зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор», уже знакомый нам «Панцирь-С1». На подходе — разработанный АО «Завод Электромаш» комплекс НРЛС («Неизлучающая радиолокационная система»), созданный КБ «Аэростат» противодроновый комплекс «Заслон», сконструированное концерном «Калашников» радиоэлектронное нелетальное оружие REX 1…

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Еще один любопытный момент — 28 октября 2017 года в Российской армии было создано первое постоянное тактическое подразделение РЭБ по борьбе с беспилотной авиацией.

Иными словами, останавливать рой украинских беспилотников России есть чем. Понадобится ли пускать этот заслон в дело, покажет время.