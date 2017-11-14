Гройсман раскрыл приоритеты украинского правительства на 2018 год

Киев, 14 ноября. Приоритетами правительства Украины на будущий год являются изменения в судебной системе и разработка реформы образования, а также улучшение предпринимательской ситуации и привлечение инвесторов в экономику страны. Об этом во вторник сообщил украинский премьер Владимир Гройсман по итогам встречи с президентом группы Всемирного банка (ВБ) Джимом Ен Кимом.

По словам украинского премьера, задача Киева — рост экономики в будущем году.

«Мы считаем, что показатель 5–7% является абсолютно реальным, но нам нужны дальнейшие действия относительно инвестирования в экономику. Необходимо создание качественного бизнес-климата и легкости ведения бизнеса», — заявил он, уточнив, что это главные цели на 2018 год.

Гройсман также отметил, что Украина намерена продвигаться в реализации стратегической цели, речь в том числе идет о достижении энергетической независимости.

Кроме того, в числе приоритетных задач Киева — борьба с коррупцией, а также реформа системы здравоохранения.