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Украина
Гройсман раскрыл приоритеты украинского правительства на 2018 год
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    Гройсман раскрыл приоритеты украинского правительства на 2018 год

    14:53  14 Ноября 2017
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    Гройсман раскрыл приоритеты украинского правительства на 2018 год

    Киев, 14 ноября. Приоритетами правительства Украины на будущий год являются изменения в судебной системе и разработка реформы образования, а также улучшение предпринимательской ситуации и привлечение инвесторов в экономику страны. Об этом во вторник сообщил украинский премьер Владимир Гройсман по итогам встречи с президентом группы Всемирного банка (ВБ) Джимом Ен Кимом. 

    По словам украинского премьера, задача Киева — рост экономики в будущем году.

    Гройсман раскрыл приоритеты украинского правительства на 2018 год

    «Мы считаем, что показатель 5–7% является абсолютно реальным, но нам нужны дальнейшие действия относительно инвестирования в экономику. Необходимо создание качественного бизнес-климата и легкости ведения бизнеса», — заявил он, уточнив, что это главные цели на 2018 год. 

    Гройсман также отметил, что Украина намерена продвигаться в реализации стратегической цели, речь в том числе идет о достижении энергетической независимости. 

    Гройсман раскрыл приоритеты украинского правительства на 2018 год

    Кроме того, в числе приоритетных задач Киева — борьба с коррупцией, а также реформа системы здравоохранения. 

    Автор: Дана Балан
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    #киев #украина #гройсман #реформы
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