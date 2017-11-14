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Компания Amazon снимет сериал по трилогии «Властелин колец» Толкина‍
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    Компания Amazon снимет сериал по трилогии «Властелин колец» Толкина‍

    14:42  14 Ноября 2017  /обновлено: 14:55  14 Ноября 2017
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    Компания Amazon снимет сериал по трилогии «Властелин колец» Толкина‍

    Лос-Анджелес, 14 ноября. Компания Amazon приобрела права на съемку сериала по знаменитой трилогии «Властелин колец» Джона Р.Р. Толкина, сообщается на сайте студии.

    «Властелин колец» — культурный феномен, захвативший воображение поколений поклонников через книги и киноэкраны», — заявила представительница Amazon Шэрон Таль Игуадо.

    Она также пообещала взять поклонников творчества Толкина «в эпическое путешествие по Средиземью».

    Компания Amazon снимет сериал по трилогии «Властелин колец» Толкина‍

    По словам представителя компании Tolkien Estate and Trust Мэтта Гэлсора, у команды Amazon есть потрясающие идеи, которые помогут перенести на экран ранее неисследованные истории Толкина.

    Как отмечает «Свободная пресса», о желании Amazon снять сериал по «Властелину колец» стало известно 5 ноября. В то время компания вела переговоры с правообладателем Tolkien Estate and Trust.

    Автор: Дима Оленин
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    #amazon #властелин колец
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