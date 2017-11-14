Компания Amazon снимет сериал по трилогии «Властелин колец» Толкина‍

Лос-Анджелес, 14 ноября. Компания Amazon приобрела права на съемку сериала по знаменитой трилогии «Властелин колец» Джона Р.Р. Толкина, сообщается на сайте студии.

«Властелин колец» — культурный феномен, захвативший воображение поколений поклонников через книги и киноэкраны», — заявила представительница Amazon Шэрон Таль Игуадо.

Она также пообещала взять поклонников творчества Толкина «в эпическое путешествие по Средиземью».

По словам представителя компании Tolkien Estate and Trust Мэтта Гэлсора, у команды Amazon есть потрясающие идеи, которые помогут перенести на экран ранее неисследованные истории Толкина.

Как отмечает «Свободная пресса», о желании Amazon снять сериал по «Властелину колец» стало известно 5 ноября. В то время компания вела переговоры с правообладателем Tolkien Estate and Trust.