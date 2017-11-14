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Политика
Медведев: Санкциями против России США объявляют ее врагом
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    Медведев: Санкциями против России США объявляют ее врагом

    15:32  14 Ноября 2017
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    Медведев: Санкциями против России США объявляют ее врагом

    Манила, 14 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал политику американских ограничительных мер в отношении России, заявив, что США, вводя санкции против Москвы, недвусмысленно объявляют Россию врагом.

    Он напомнил ситуацию, которая была в отношениях РФ и США в конце 70-х — начале 80-х годов, заметив, что не может сказать с уверенностью, что тогда они были хуже: «Потому что не было законов, которые называются законами о распространении санкций на государства, являющиеся врагами США».

    «Такой закон сейчас действует»,  — подчеркнул Медведев.

    При этом премьер также напомнил о том, что Вашингтон призывает Москву к взаимодействию, в частности, в сфере борьбы с терроризмом, а также разрешении ситуации на Корейском полуострове.

    «А с другой стороны такими решениями (санкциями – ред.) объявляют нас весьма и весьма недвусмысленно не только своими оппонентами, а, по сути, врагами. Это как минимум непоследовательная позиция», — резюмировал он.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #санкции #россия #сша #медведев
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