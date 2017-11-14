Медведев: Санкциями против России США объявляют ее врагом

Манила, 14 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал политику американских ограничительных мер в отношении России, заявив, что США, вводя санкции против Москвы, недвусмысленно объявляют Россию врагом.

Он напомнил ситуацию, которая была в отношениях РФ и США в конце 70-х — начале 80-х годов, заметив, что не может сказать с уверенностью, что тогда они были хуже: «Потому что не было законов, которые называются законами о распространении санкций на государства, являющиеся врагами США».

«Такой закон сейчас действует», — подчеркнул Медведев.

При этом премьер также напомнил о том, что Вашингтон призывает Москву к взаимодействию, в частности, в сфере борьбы с терроризмом, а также разрешении ситуации на Корейском полуострове.