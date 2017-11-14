Экс-губернатор Кировской области Белых женился в СИЗО

Москва, 14 ноября. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых женился в следственном изоляторе. Об этом журналистам во вторник сообщил адвокат политика Андрей Грохотов.

Церемония бракосочетания прошла в СИЗО «Лефортово».

«Мой подзащитный сегодня женился на своей невесте. Их можно поздравить», — цитирует слова юриста издание «Интерфакс».

Согласно предварительной информации, избранницей Белых стала Екатерина Рейферт. Она также проходит свидетельницей по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-губернатора.

Непосредственно в августе 2017 года Пресненский районный суд Москвы разрешил Никите Белых жениться в следственном изоляторе.

Напомним, в июне 2016 года бывший губернатор Кировской области Никита Белых был задержан при получении взятки в размере 400 тысяч евро. Однако политик отрицает свою вину.