Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Следователи Оренбурга проверяют сообщение о падении женщины из автобуса
Общество
Экс-губернатор Кировской области Белых женился в СИЗО
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экс-губернатор Кировской области Белых женился в СИЗО

    14:58  14 Ноября 2017
    82

    Экс-губернатор Кировской области Белых женился в СИЗО

    Москва, 14 ноября. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых женился в следственном изоляторе. Об этом журналистам во вторник сообщил адвокат политика Андрей Грохотов.

    Церемония бракосочетания прошла в СИЗО «Лефортово».

    «Мой подзащитный сегодня женился на своей невесте. Их можно поздравить»,  — цитирует слова юриста издание «Интерфакс».

    Согласно предварительной информации, избранницей Белых стала Екатерина Рейферт. Она также проходит свидетельницей по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-губернатора.

    Непосредственно в августе 2017 года Пресненский районный суд Москвы разрешил Никите Белых жениться в следственном изоляторе.

    Напомним, в июне 2016 года бывший губернатор Кировской области Никита Белых был задержан при получении взятки в размере 400 тысяч евро. Однако политик отрицает свою вину.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #белых
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        2827
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        3294
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        1173
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        2564