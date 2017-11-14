США не смогут оправдаться за военное вмешательство в Сирии — эксперт

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Организация Объединенных Наций якобы «позволила» Соединенным Штатам вести боевые действия на территории Сирии, поскольку ООН принимала резолюции, направленные против террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1, ДАИШ — запрещена в РФ). «ООН заявила, что мы можем преследовать ИГ, и мы там [в Сирии], чтобы их [боевиков ИГ] уничтожить», — заявил Мэттис, отвечая на вопрос журналистов, каковы юридические основания вмешательства США в сирийский конфликт. Никаких законных оснований вести военные действия на территории Сирии у США нет и не было, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин.

«Намеки этого полководца связаны с последними событиями, — отметил Андрей Кошкин, комментируя Федеральному агентству новостей заявление Мэттиса. — Глава Пентагона готов привязать свои соображения даже к совместному заявлению Владимира Путина и Дональда Трампа по Сирии. Напомню, президенты РФ и США договорились совместными усилиями уничтожить ИГ. Так вот, Мэттис даже к этому заявлению готов привязать свои умозаключения, он вообще готов «привязаться» к любому документу, в основном к женевскому формату, чтобы представить действия США в Сирии хоть сколько-нибудь законными. Именно поэтому Мэттис постоянно говорит не только о военном присутствии США, но и о политическом урегулировании в Сирии».

Однако, несмотря на то, что глава Пентагона всеми силами пытается создать видимость легитимности действий США в Сирии, на самом деле это не так, отметил военный эксперт.

«Надо учитывать, что в любом случае для того, чтобы действовать вооруженным путем на территории другого государства, нужно иметь соответствующий мандат, — отметил собеседник ФАН. — Этот мандат дает либо само это государство — так, например, сделал законный президент Сирии Башар Асад, который попросил Россию помочь в проведении антитеррористической операции. Поэтому участие РФ в операции против ИГ в Сирии является абсолютно законным. Или этот мандат может дать Организация Объединенных Наций, точнее, Совет Безопасности ООН, который принимает подобные решения путем голосования. На основании мандата, выданного Совбезом ООН, можно решать какие-либо международные проблемы, в том числе даже военным путем».

Напомним, решения в Совбезе ООН принимаются большинством голосов. При этом постоянные члены СБ ООН — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — обладают правом вето и могут заблокировать любое решение. Однако, как отметил Андрей Кошкин, Соединенные Штаты далеко не всегда пытаются решать различные международные вопросы через структуры ООН, предпочитая действовать самовольно и с позиции силы.

«США нередко трактуют международные нормы с такой позиции — мол, мы являемся законодателями в международном праве, а значит, как мы решим — так и должно быть, — отметил эксперт. — А сегодня — с 45-м президентом США Дональдом Трампом — это стало еще более актуально. При этом Соединенные Штата хотят не только везде доминировать, но еще и извлекать для себя максимальную выгоду. Так, если они платят значительную сумму в НАТО, то, как говорит Трамп, НАТО должно работать на них. Это относится и к соглашению по Транстихоокеанскому партнерству, которое, по мнению американского президента, тоже должно работать на Соединенные Штаты, и к парижским соглашениям по климату, которые США сочли для себя невыгодными. Так что у США сегодня скорее коммерческий подход к международным вопросам».

Это же относится и к Сирии, где у США есть серьезные не только геополитические, но и коммерческие интересы, подчеркнул военный эксперт.

«Конечно, глава Пентагона может придумывать отговорки о каких-то союзнических обязательствах, которые юридически абсолютно несостоятельны. Это относится и к разговорам о якобы «обязательствах» США по отношению к возглавляемой ими коалиции, которая позиционирует себя как организация для борьбы с ИГ. Вашингтон готов использовать все, что угодно, чтобы оправдать свое вмешательство в Сирии. Но в реальности нет никакого официального документа, на основании которого Соединенные Штаты могли бы вести военные действия на территории Сирийской арабской республики — это факт. При этом США пытаются «подвязать» под свое вмешательство все, что угодно. Но это «что угодно» не является основанием для нарушения международных прав», — резюмировал Андрей Кошкин.

Отметим, Совбез ООН не давал ни Соединенным Штатам, ни возглавляемой ими международной коалиции разрешения на вооруженное вмешательство в конфликт на территории Сирии. Официальный Дамаск считает действия США и коалиции незаконными. В то же время российские военные находятся в Сирии на законном основании — по просьбе официально сирийского правительства, возглавляемого Башаром Асадом.

1 Организация запрещена на территории РФ.