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Археологи обнаружили в Грузии древнейшие остатки вина
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    Археологи обнаружили в Грузии древнейшие остатки вина

    14:32  14 Ноября 2017
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    Археологи обнаружили в Грузии древнейшие остатки вина

    Тбилиси, 14 ноября. В Грузии найден сосуд, в котором хранилось вино около 8 тысяч лет назад. 

    Археологи обнаружили керамический сосуд, сохранивший в себе древнейшие остатки вина, передает «Ридус». С помощью масс-спектрометрии и инфракрасной спектроскопии ученым установить, что возраст этого вина порядка 7,9-8 тысяч лет.

    Это открытие меняет историю возникновения вина. Ранее считалось, что первые винодельни появились 7,4-7 тысяч лет назад на Ближнем Востоке и в Иране.

    Анализ органических остатков на стенках черепков сосудов, найденных в Грузии, выявило наличие следов солей яблочной, янтарной и лимонной кислот, которые присутствуют и в винограде, и в вине. Еще одним подтверждением выращивания винограда является виноградная пыльца, обнаруженная в почве на месте раскопок.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #раскопки #грузия #вино
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