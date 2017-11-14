Археологи обнаружили в Грузии древнейшие остатки вина

Тбилиси, 14 ноября. В Грузии найден сосуд, в котором хранилось вино около 8 тысяч лет назад.

Археологи обнаружили керамический сосуд, сохранивший в себе древнейшие остатки вина, передает «Ридус». С помощью масс-спектрометрии и инфракрасной спектроскопии ученым установить, что возраст этого вина порядка 7,9-8 тысяч лет.

Это открытие меняет историю возникновения вина. Ранее считалось, что первые винодельни появились 7,4-7 тысяч лет назад на Ближнем Востоке и в Иране.

Анализ органических остатков на стенках черепков сосудов, найденных в Грузии, выявило наличие следов солей яблочной, янтарной и лимонной кислот, которые присутствуют и в винограде, и в вине. Еще одним подтверждением выращивания винограда является виноградная пыльца, обнаруженная в почве на месте раскопок.