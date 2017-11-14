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Лидер движения «Хезболла» Насралла встретился с главой МИД Ливана Басилем
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    Лидер движения «Хезболла» Насралла встретился с главой МИД Ливана Басилем

    14:45  14 Ноября 2017
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    Лидер движения «Хезболла» Насралла встретился с главой МИД Ливана Басилем

    Бейрут, 14 ноября. В Ливане прошла встреча генсека партии «Хезболла» Хасана Насраллы и министра иностранных дел страны Джебрана Басиля.

    Генеральный секретарь движения сопротивления «Хезболла» Хасан Насралла обсудил с главой внешнеполитического ведомства Ливана Джебраном Басилем текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также последствия отставки премьер-министра страны Саада Харири. По мнению Насраллы Харири подал в отставку под давлением Эр-Рияда и в данный момент насильно удерживается в Саудовской Аравии.

    Режим саудитов, подчеркивает лидер «Хезболлы», намеренно вмешивается во внутренние дела Ливана и пытается повлияет на его политические процессы.

    Ранее сообщалось, что в Бейрут с официальным визитом прибыла делегация палестинского движения сопротивления «ХАМАС».

    Лидер движения «Хезболла» Насралла встретился с главой МИД Ливана Басилем

    Автор: Алексей Громов
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    #хезболла #ливан #хасан насралла #хамас
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