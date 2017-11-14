Лидер движения «Хезболла» Насралла встретился с главой МИД Ливана Басилем

Бейрут, 14 ноября. В Ливане прошла встреча генсека партии «Хезболла» Хасана Насраллы и министра иностранных дел страны Джебрана Басиля.

Генеральный секретарь движения сопротивления «Хезболла» Хасан Насралла обсудил с главой внешнеполитического ведомства Ливана Джебраном Басилем текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также последствия отставки премьер-министра страны Саада Харири. По мнению Насраллы Харири подал в отставку под давлением Эр-Рияда и в данный момент насильно удерживается в Саудовской Аравии.

Режим саудитов, подчеркивает лидер «Хезболлы», намеренно вмешивается во внутренние дела Ливана и пытается повлияет на его политические процессы.

Ранее сообщалось, что в Бейрут с официальным визитом прибыла делегация палестинского движения сопротивления «ХАМАС».