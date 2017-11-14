Россия не обсуждала с США вывод проиранских сил из Сирии — Лавров

Москва, 14 ноября. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с США по Сирии речь не шла о выводе проиранских сил, Россия обсуждала работу зоны деэскалации на юге страны.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на переговорах с США по САР речь не шла о выводе проиранских сил. Таким образом высокопоставленный дипломат прокомментировал заявления Госдепартамента США о неких достигнутых с Москвой договоренностях о выводе из республики проиранских формирований.

«Ни о каком Иране, а тем более о проиранских формированиях, речи не шло, — сказал Лавров. — Если говорить о проиранских силах, то, наверное, у кого-то возникнет искушение назвать чуть ли не всю сирийскую армию проиранской. И она что, должна капитулировать?»

Лавров считает, что подобные заявления США являются попыткой «выдавать желаемое за действительное». Ранее сообщалось, что делегация РФ и США обсуждали функционирование зоны деэскалации на юге САР.