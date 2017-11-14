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Россия не обсуждала с США вывод проиранских сил из Сирии — Лавров
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    Россия не обсуждала с США вывод проиранских сил из Сирии — Лавров

    14:29  14 Ноября 2017  /обновлено: 15:12  14 Ноября 2017
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    Россия не обсуждала с США вывод проиранских сил из Сирии — Лавров

    Москва, 14 ноября. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с США по Сирии речь не шла о выводе проиранских сил, Россия обсуждала работу зоны деэскалации на юге страны. 

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на переговорах с США по САР речь не шла о выводе проиранских сил. Таким образом высокопоставленный дипломат прокомментировал заявления Госдепартамента США о неких достигнутых с Москвой договоренностях о выводе из республики проиранских формирований.

    «Ни о каком Иране, а тем более о проиранских формированиях, речи не шло, — сказал Лавров. — Если говорить о проиранских силах, то, наверное, у кого-то возникнет искушение назвать чуть ли не всю сирийскую армию проиранской. И она что, должна капитулировать?»

    Лавров считает, что подобные заявления США являются попыткой «выдавать желаемое за действительное». Ранее сообщалось, что делегация РФ и США обсуждали функционирование зоны деэскалации на юге САР.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #сирия
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