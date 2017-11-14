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Политика
Лавров: Наибольшую опасность в Сирии представляют поддерживаемые США боевики
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    Лавров: Наибольшую опасность в Сирии представляют поддерживаемые США боевики

    14:29  14 Ноября 2017  /обновлено: 15:31  14 Ноября 2017
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    Лавров: Наибольшую опасность в Сирии представляют поддерживаемые США боевики

    Москва, 14 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что наибольшую опасность представляют поддерживаемые США боевики в Сирии.

    «Если посмотреть на то, кто наибольшую опасность представляет, это как раз подопечные Соединенных Штатов, различные иностранные террористы, боевики, которые примазываются к тем группам вооруженной оппозиции, которые США поддерживают», — сказал Лавров.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля террористам ИГИЛ1 (группировка запрещена в России по решению Верховного суда РФ).

    Кроме того, ведомство обвинило США в имитации борьбы с терроризмом, указав на то, что американская сторона обеспечивает прикрытие отрядов террористов, чтобы использовать их для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке.

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #сша #сирия #лавров #боевики
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