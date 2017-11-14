Лавров: Наибольшую опасность в Сирии представляют поддерживаемые США боевики

Москва, 14 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что наибольшую опасность представляют поддерживаемые США боевики в Сирии.

«Если посмотреть на то, кто наибольшую опасность представляет, это как раз подопечные Соединенных Штатов, различные иностранные террористы, боевики, которые примазываются к тем группам вооруженной оппозиции, которые США поддерживают», — сказал Лавров.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля террористам ИГИЛ1 (группировка запрещена в России по решению Верховного суда РФ).

Кроме того, ведомство обвинило США в имитации борьбы с терроризмом, указав на то, что американская сторона обеспечивает прикрытие отрядов террористов, чтобы использовать их для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.