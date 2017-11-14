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Военный эксперт рассказал, как спутник США помогал туркам сбивать Су-24 ВКС РФ в Сирии
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    Военный эксперт рассказал, как спутник США помогал туркам сбивать Су-24 ВКС РФ в Сирии

    14:29  14 Ноября 2017
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    Военный эксперт рассказал, как спутник США помогал туркам сбивать Су-24 ВКС РФ в Сирии

    Американский разведывательный спутник Mentor (Orion) в 2015 году помогал турецким военным сбить российский бомбардировщик Су-24 в воздушном пространстве Сирийской арабской республики. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    По словам аналитика, операция планировалась с самого начала действия ВКС РФ в Сирии. Так, за действиями ударной авиации РФ велось постоянное наблюдение при помощи средств космической, воздушной и наземной разведок. В самом же нападении были задействованы как минимум три комплекса разведки и целеуказания и два F-16 ВВС Турции с новейшими ракетами AIM-9X.

    ВВС Турции

    События могли развиваться так: самолет ВВС США Boeing E-3 Sentry AWACS произвел взлет 24 ноября с авиабазы Превеза (Греция). Члены экипажа выполняли задачи по определение точного местоположения самолетов ВКС России. Е-3 все время передавал подробную информацию о полете Су-24М2 паре турецких истребителей. В это же время американский спутник Mentor обеспечивал телеметрию движения российского бомбардировщика.

    «Американцы используют спутники Mentor для целеуказания, они так делали в Ираке в 2000-х годах. Кстати, тогда была определенного рода задержка прохождения информации, и часто американские войска не успевали получать необходимые данные, поэтому в качестве выдачи оперативной информации космические аппараты не годятся. А вот в 2015 году они выдали характеристики всего, что у нас находилось в Сирии, что позволило США спланировать операцию и сбить российский Су-24М2 с помощью турецких военных», — поясняет ситуацию Леонков.

    Как заявляет собеседник ФАН, против ракеты AIM-9X с матричной инфракрасной головкой самонаведения, формирующей изображение цели в ИК-диапазоне у Су-24М2, который к тому же уже возвращался на базу, систем противодействия нет.

    ВВС Турции сбили российский Су-24М2

    «Это и привело к тому, что ракета поразила цель. У наших летчиков просто не было ни времени, ни возможности сбить наведение», — заключил аналитик.

    Напомним, кризис в отношениях России и Турции возник после того, как в ноябре 2015 года истребитель F-16 ВВС Турции зашел в хвост и сбил в сирийском небе российский фронтовой бомбардировщик Су-24М2. После инцидент президент России Владимир Путин назвал это «ударом в спину» со стороны пособников террористов. Тогда Россия ввела в отношении Анкары ряд экономических ограничений. В свою очередь турецкая сторона такой поступок объяснила нарушением своего воздушного пространства.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сирия #турция #дамаск #москва #анкара #спутник #f-16 #су-24м2 #mentor #наведение #сбили
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