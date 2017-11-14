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Ирак: в районе Хавиджи обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ
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    Ирак: в районе Хавиджи обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ

    14:28  14 Ноября 2017
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    Ирак: в районе Хавиджи обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ

    Хавиджа, 14 ноября. В провинции Киркук обнаружено массовое захоронение жертв боевиков «Исламского государства»1.

    Исполняющий обязанности губернатора провинции Киркук Ракан Саид аль-Джабури сообщил, что в районе Хавиджа около военной базы «Аль-Баккара» обнаружено захоронение 400 жертв боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Чиновник сообщил, что во время боевых действий игиловцы совершали на захваченной базе массовые казни. Часть тел была обнаружена в оранжевых робах пленников, другая в штатском.

    Боевики «Халифата» захватили Хавиджу в 2014 году. Обнаружить очередное захоронение иракским военнослужащим помогли свидетельства местных жителей.

    Ирак: в районе Хавиджи обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #жертвы #ирак #киркук #хавиджа
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