Ирак: в районе Хавиджи обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛ

Хавиджа, 14 ноября. В провинции Киркук обнаружено массовое захоронение жертв боевиков «Исламского государства»1.

Исполняющий обязанности губернатора провинции Киркук Ракан Саид аль-Джабури сообщил, что в районе Хавиджа около военной базы «Аль-Баккара» обнаружено захоронение 400 жертв боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Чиновник сообщил, что во время боевых действий игиловцы совершали на захваченной базе массовые казни. Часть тел была обнаружена в оранжевых робах пленников, другая в штатском.

Боевики «Халифата» захватили Хавиджу в 2014 году. Обнаружить очередное захоронение иракским военнослужащим помогли свидетельства местных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.