В Топливном союзе назвали главную причину рекордного подорожания бензина в России

Москва, 14 ноября. Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша назвал причины рекордного повышения цен на бензин в России. По его мнению, виноваты инфляция и ежегодный рост налоговой нагрузки.

Он указал также и на рост акцизов на топливо, рост налога на добычу полезных ископаемых.

«И, естественно, эти налоги переносятся на потребителя», — пояснил глава РТС в беседе с RT.

Кроме того, Аркуша выразил уверенность, что в 2018 году цены на бензин продолжат расти. «К сожалению, рост оптовых цен, существенно опережающий рост розничных, не дает возможности снизить розничные цены. В следующем году очередной рост акцизов, ожидается двухразовое повышение: с 1 января и с 1 июля», — добавил он.

Напомним, во вторник газета «Коммерсантъ» сообщила о резком росте цен на бензин. Так, цены на АИ-92 с 7 по 13 ноября поднялись на 2,3 процента, до 42 850 рублей за тонну.

