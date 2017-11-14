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В Топливном союзе назвали главную причину рекордного подорожания бензина в России
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    В Топливном союзе назвали главную причину рекордного подорожания бензина в России

    14:30  14 Ноября 2017
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    В Топливном союзе назвали главную причину рекордного подорожания бензина в России

    Москва, 14 ноября. Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша назвал причины рекордного повышения цен на бензин в России. По его мнению, виноваты инфляция и ежегодный рост налоговой нагрузки.
    Он указал также и на рост акцизов на топливо, рост налога на добычу полезных ископаемых. 

    «И, естественно, эти налоги переносятся на потребителя», — пояснил глава РТС в беседе с RT.

    Кроме того, Аркуша выразил уверенность, что в 2018 году цены на бензин продолжат расти.  «К сожалению, рост оптовых цен, существенно опережающий рост розничных, не дает возможности снизить розничные цены. В следующем году очередной рост акцизов, ожидается двухразовое повышение: с 1 января и с 1 июля», — добавил он.

    Напомним, во вторник газета «Коммерсантъ» сообщила о резком росте цен на бензин. Так, цены на АИ-92 с 7 по 13 ноября поднялись на 2,3 процента, до 42 850 рублей за тонну.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #россия #цены #бензин #рост
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